ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ แอสตัน วิลล่า 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ แอสตัน วิลล่า ที่พอร์ตแมน โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (17.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ของเย็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิช ทาวน์ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 16 ของตาราง ยิงได้ 15 ประตู เสีย 22 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ แจ็ค คลาร์ก ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เอเมอร์สัน 2 ประตู
อิปสวิชเสียไปแล้ว 22 ประตู มากเป็นอันดับสามของลีก และแพ้ 6 จาก 11 นัด ฟอร์มในบ้านพอไปได้ด้วยการชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 แต่สามนัดหลังสุดเก็บได้เพียงแต้มเดียว ดาวซัลโวของทีมมีสามคนทำได้คนละ 2 ประตูเท่านั้น
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของอิปสวิช ทาวน์
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-2
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 1-2
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-3
ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลล่า
แอสตัน วิลล่า ลงเล่น 11 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 3 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 12 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 17 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ นิโกลาส์ แจ็คสัน ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย อาลิสซง 2 ประตู
วิลล่าเสมอมากที่สุดในลีกร่วมกับอีกสองทีม คือ 5 นัดจาก 11 เกม และสี่นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลย แต่ฟอร์มเยือนดีกว่าฟอร์มในบ้านชัดเจน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 นิโกลาส์ แจ็คสัน ยิงไปแล้ว 6 ประตู มากกว่าดาวซัลโวสามคนแรกของอิปสวิชรวมกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแอสตัน วิลล่า
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0
- นัดที่ 10 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-4
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 1-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 15/02/2568 : แอสตัน วิลล่า 1-1 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
- 29/09/2567 : อิปสวิช ทาวน์ 2-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 23/03/2545 : อิปสวิช ทาวน์ 0-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/2544 : แอสตัน วิลล่า 2-1 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/03/2544 : แอสตัน วิลล่า 2-1 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ แอสตัน วิลล่า ชนะ 2 และเสมอ 3 โดยอิปสวิช ทาวน์ ยังไม่เคยชนะวิลล่าในพรีเมียร์ลีกตลอด 5 นัดที่ยกมา
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
อิปสวิช ทาวน์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
- กองหลัง อับดุล วัตตารา, ดาร่า โอเชีย, อิสสา ดิยอป, ดาร์เนลล์ เฟอร์ลอง, ไลฟ์ เดวิส
- กองกลาง ซาช่า ลูคิช, เอเซเกียล ปาลาซิโอส, ฆูลิโอ เอนซิโซ
- กองหน้า ไดเซน มาเอดะ, เซียน เฟลมมิ่ง
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ไซออน ซูซูกิ
- กองหลัง เปา ตอร์เรส, แอรอน วาน-บิสซาก้า, เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส, เอียน มาตเซ่น
- กองกลาง บูบาการ์ กามาร่า, โยฮัน มานซัมบี, เอมิเลียโน บวนเดีย, เลออน โกเร็ตซ์ก้า
- กองหน้า อาลิสซง, นิโกลาส์ แจ็คสัน
ทายผลบอล
เจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อหนีโซนตกชั้นและได้เล่นในสนามที่ยังพอเก็บคะแนนได้ ส่วนทีมเยือนเล่นนอกบ้านได้ดีกว่าในบ้านและมีกองหน้าที่อยู่ในฟอร์มดีที่สุดของทั้งสองทีม เกมนี้น้ำหนักเอียงไปทางวิลล่า
ทายผล อิปสวิช ทาวน์ 1-2 แอสตัน วิลล่า
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน