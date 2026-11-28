ดูบอลสด แมนยู พบ เบรนท์ฟอร์ด 28 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 11 นัด ชนะ 1 เสมอ 5 แพ้ 5 เก็บได้ 8 คะแนน รั้งอันดับ 19 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 23 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย ไบรอัน เอ็มเบโม่ 4 ประตู
ยูไนเต็ดรั้งอันดับ 19 ด้วย 8 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียวจาก 11 นัด และยังไม่ชนะเกมเยือนเลย เสียไปแล้ว 23 ประตู มากเป็นอันดับสองของลีก นัดล่าสุดบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 0-4 ซึ่งเป็นเกมที่สองของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ในตำแหน่งกุนซือ
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 0-4
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านเสมอแอสตัน วิลล่า 4-4
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เชลซี 0-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 0-3
- นัดที่ 7 : บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1
ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด ลงเล่น 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 17 คะแนน รั้งอันดับ 6 ของตาราง ยิงได้ 20 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 4 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ คีน เลวิส-พอตเตอร์ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย วิตาลี ยาเนลต์ 3 ประตู
เบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับ 6 ด้วย 17 คะแนน และยังไม่ชนะเกมเยือนเลยเช่นกัน เสมอ 4 แพ้ 1 จาก 5 นัดนอกบ้าน แต่ฟอร์มรวมกำลังดี นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอฟเวอร์ตัน 4-0 โดยคีน เลวิส-พอตเตอร์ และวิตาลี ยาเนลต์ ทำประตูได้
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเบรนท์ฟอร์ด
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 4-0
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-2
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 27/04/2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/2568 : เบรนท์ฟอร์ด 3-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 04/05/2568 : เบรนท์ฟอร์ด 4-3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 30/03/2567 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ 2 เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 2 และเสมอ 1 ที่น่าสนใจคือยูไนเต็ดชนะทั้งสองครั้งที่เล่นในบ้าน ส่วนเบรนท์ฟอร์ดชนะทั้งสองครั้งที่เล่นในบ้านตัวเอง
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู เซนเน่ ลัมเมนส์
- กองหลัง มัททไธส์ เดอ ลิคต์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, เลนี่ โยโร่, แพทริค ดอร์กู, ดิโอโก้ ดาโลต์
- กองกลาง ยูรี่ ตีเลอม็องส์, ค็อบบี้ ไมนู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส
- กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า
เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คาโออิมิน เคลเลเฮอร์
- กองหลัง คริสตอฟเฟอร์ อาเยร์, เซปป์ ฟาน เดน แบร์ก, ไมเคิล คาโยเด
- กองกลาง เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, มิคเคล ดัมส์การ์ด, วิตาลี ยาเนลต์
- กองหน้า คีน เลวิส-พอตเตอร์, ดังโก้ วัตตารา, คัลลัม วิลสัน, ไจดอน แอนโธนี่
ทายผลบอล
เกมนี้เป็นการเจอกันของทีมที่ยังไม่ชนะนอกบ้านทั้งคู่ เจ้าบ้านเก็บได้ 5 คะแนนจาก 5 นัดในสนามตัวเอง ส่วนทีมเยือนเสมอ 4 จาก 5 นัดนอกบ้านและไม่ค่อยแพ้ขาด สถิติการพบกันที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด เอียงไปทางเจ้าบ้าน แต่ฟอร์มปัจจุบันไม่ได้บอกแบบนั้น
ทายผล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 เบรนท์ฟอร์ด
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน