ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ โคเวนทรี ซิตี้ 28 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ โคเวนทรี ซิตี้ ที่เอลแลนด์ โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ลีดส์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 17 คะแนน รั้งอันดับ 7 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 9 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย โนอาห์ โอคาฟอร์ 4 ประตู
ลีดส์ยังไม่แพ้ใครที่เอลแลนด์ โร้ด ชนะ 2 เสมอ 3 จาก 5 นัด และเสียเพียง 9 ประตูตลอดฤดูกาล น้อยเป็นอันดับสองของลีก นัดล่าสุดบุกไปถล่มเชลซี 4-1 ซึ่งเป็นชัยชนะนอกบ้านที่ขาดลอยที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของลีดส์ ยูไนเต็ด
- นัดที่ 11 : บุกไปชนะเชลซี 4-1
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้
โคเวนทรี ซิตี้ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 7 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง ยิงได้ 13 ประตู เสีย 21 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ แจ็ค รูโดนี ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย ไทโว อโวนิยี 2 ประตู
โคเวนทรีเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่เสมอใครเลย 11 นัดจบด้วยแพ้หรือชนะทั้งหมด ชนะ 4 แพ้ 7 เกมเยือนชนะเพียงนัดเดียวจาก 5 นัด แต่ฟอร์มในบ้านยังกล้าเปิด นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 3-2
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของโคเวนทรี ซิตี้
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 3-2
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-3
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 3-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้ฟูแล่ม 0-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-3
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 31/01/2544 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0 โคเวนทรี ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 09/09/2543 : โคเวนทรี ซิตี้ 0-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 05/03/2543 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 3-0 โคเวนทรี ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 11/09/2542 : โคเวนทรี ซิตี้ 3-4 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 16/05/2542 : โคเวนทรี ซิตี้ 2-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
สองทีมไม่ได้เจอกันในพรีเมียร์ลีกมา 25 ปีเต็ม นัดล่าสุดคือเดือนมกราคม 2544 รวม 5 นัดนี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด ชนะ 3 เสมอ 2 และโคเวนทรี ซิตี้ ยังไม่เคยชนะ
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ลีดส์ ยูไนเต็ด (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
- กองหลัง ทาริค มูฮาเรโมวิช, เจย์เดน โบเกิล, เจมส์ จัสติน, นิโก้ เอลเวดี, กาเบรียล กุดมุนด์สัน
- กองกลาง อาโอะ ทานากะ, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู
- กองหน้า โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอคาฟอร์
โคเวนทรี ซิตี้ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คาร์ล รัชเวิร์ธ
- กองหลัง สตีเฟน เอ็มฟูนี, อีธาน พินน็อค, บ็อบบี้ โธมัส, มิลาน ฟาน เอวีก
- กองกลาง แมตต์ ไกรมส์, แจ็ค รูโดนี, ทัตสึฮิโระ ซากาโมโตะ, วิคตอร์ ทอร์ป
- กองหน้า ไทโว อโวนิยี, ยานน์ กโบโฮ
ทายผลบอล
เจ้าบ้านไม่แพ้ในสนามตัวเองและเพิ่งยิงได้ 4 ประตูในเกมเยือน ส่วนทีมเยือนเก็บได้เพียง 3 คะแนนจาก 5 นัดนอกบ้านและเสียประตูเฉลี่ยเกือบ 2 ลูกต่อเกม ช่องว่างในแนวรับคือจุดที่ลีดส์น่าจะใช้ประโยชน์ได้
ทายผล ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0 โคเวนทรี ซิตี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด แมนยู พบ เบรนท์ฟอร์ด 28 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
- ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ แอสตัน วิลล่า 29 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026/27 อัปเดตล่าสุด
อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน