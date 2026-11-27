ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี 28 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ที่เดอะ ซิตี้ กราวด์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 12 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ของคืนวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ลงเล่น 11 นัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 6 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 15 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ เลียม เดลาป ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย แดน เอ็นโดเย่ 2 ประตู
ฟอเรสต์ยิงได้ 9 ประตูจาก 11 นัด น้อยเป็นอันดับสองของลีก และเก็บได้เพียง 4 คะแนนจาก 5 เกมในบ้าน จุดสว่างเดียวคือนัดที่ 10 ที่เปิดบ้านไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ก่อนจะกลับไปแพ้บอร์นมัธ 0-2 ในนัดถัดมา
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของน็อตติงแฮม ฟอเรสต์
- นัดที่ 11 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-2
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมออิปสวิช ทาวน์ 1-1
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 0-1
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
เชลซี ลงเล่น 11 นัด ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 5 เก็บได้ 16 คะแนน รั้งอันดับ 8 ของตาราง ยิงได้ 20 ประตู เสีย 20 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ ชูเอา เปโดร ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย มอร์แกน โรเจอร์ส 5 ประตู
เชลซียิงได้ 20 ประตูและเสียไป 20 ประตูเท่ากันพอดี สะท้อนทีมที่ชนะขาดและแพ้ขาดสลับกันไป เกมเยือน 5 นัดชนะ 2 แพ้ 3 และนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4 ซึ่งเป็นการเสียประตูมากที่สุดของฤดูกาล
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเชลซี
- นัดที่ 11 : เปิดบ้านแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-2
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีก
- 04/05/2569 : เชลซี 1-3 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 25/05/2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 06/10/2567 : เชลซี 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ เชลซี ชนะ 3 เสมอ 1 และ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 1 โดยทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะในสองนัดหลังสุดที่เล่นกันที่เดอะ ซิตี้ กราวด์
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
- กองหลัง ไจร์ กุนญ่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, เนโก้ วิลเลียมส์, มูริลโญ่, ดาเนียล มูนญอส
- กองกลาง เจมส์ แม็คคาที, มอร์แกน กิบบ์ส-ไวท์, ไรอัน เยตส์
- กองหน้า แดน เอ็นโดเย่, เลียม เดลาป
เชลซี (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน มาร์ติเนซ
- กองหลัง จอช อาเชมปง, เป๊ป ชาวาร์เรีย, เลวี โคลวิลล์, เวสลีย์ โฟฟาน่า
- กองกลาง โคล พาลเมอร์, โรเมโอ ลาเวีย, โมอิเซส ไกเซโด, มอร์แกน โรเจอร์ส
- กองหน้า เอ็มมานูเอล เอเมกา, เอสเตวาว
ทายผลบอล
เจ้าบ้านเก็บแต้มในบ้านได้น้อยที่สุดกลุ่มท้ายตาราง แต่เพิ่งพิสูจน์แล้วว่าเอาชนะทีมหัวตารางในสนามตัวเองได้ ส่วนทีมเยือนป้องกันประตูไม่ดีมาตลอดและเพิ่งเสีย 4 ประตูในนัดเดียว เกมนี้จึงน่าจะมีประตูทั้งสองฝั่ง
ทายผล น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-2 เชลซี
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