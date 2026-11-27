ช่อง 7HD ก้าวสู่ปีที่ 60 ย้อนตำนานทีวีสีช่องแรก ละครดัง มวยมันส์ ข่าวเด็ด อยู่คู่คนไทยทั้งประเทศ
ช่อง 7HD ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ฉลองวันเกิด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหาร พนักงาน นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรหน้าสถานี ท่ามกลางหน่วยงานรัฐและเอกชนที่แวะมาอวยพร นับเป็นอีกหมุดหมายของสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่คู่จอคนไทยมาตั้งแต่ปี 2510
ถ้านับวันแรกที่ภาพสีปรากฏบนจอคือ 27 พฤศจิกายน 2510 วันนี้ก็เท่ากับช่อง 7 ผ่านมาแล้ว 59 ปีเต็ม และกำลังเติบโตสู่ปีที่ 60 เรื่องราวตลอดเกือบ 6 ทศวรรษของช่องเรตติ้งอันดับ 1 ผูกอยู่กับความทรงจำของคนดูหลายรุ่น ตั้งแต่ละครน้ำดีหลังข่าว มวยไทยบ่ายวันอาทิตย์ ไปจนถึงข่าวที่เปิดทีวีแล้วได้ยินจนคุ้นหู
จากนางสาวไทยปี 2510 สู่จอสีช่องแรกของไทย
จุดเริ่มต้นของช่อง 7 มาจากนโยบายนำเครื่องส่งโทรทัศน์สีของบริษัทฟิลิปส์ จากฮอลแลนด์ ระบบ 625 เส้น เข้ามาทดลองใช้งาน โดยเริ่มออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2510 ด้วยการถ่ายทอดการประกวดนางสาวไทยในงานวชิราวุธานุสรณ์ ที่พระราชวังสราญรมย์ ภาพสีออกอากาศทางช่องสัญญาณที่ 7 คู่ขนานกับภาพขาวดำทางช่องสัญญาณที่ 9 ก่อนจะมีพิธีสถาปนาบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ หรือบีบีทีวี และเริ่มออกอากาศช่อง 7 สีอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคมปีเดียวกัน
ความพิเศษอยู่ตรงคำว่าภาพสี เพราะเวลานั้นทีวีไทยยังเป็นขาวดำทั้งหมด ช่อง 7 จึงกลายเป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งที่เป็นสถานีโทรทัศน์ลำดับที่ 3 ของไทยเท่านั้น คนที่มีทีวีสีเครื่องแรกในซอยยุคนั้น มักมีเพื่อนบ้านมาออกันหน้าจอเป็นเรื่องปกติ
ตระกูลเบื้องหลัง กับ คุณแดง สุรางค์ ผู้ปั้นดาราแถวหน้าประดับวงการ
ช่อง 7 ดำเนินงานโดยบีบีทีวี ซึ่งต่อมาตระกูลรัตนรักษ์ อดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้ามาถือหุ้นใหญ่ วางรากฐานให้สถานีเติบโต โดยมีนายกฤตย์ รัตนรักษ์ นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารยาวนานตั้งแต่ปี 2536 ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 สิริอายุ 80 ปี
อีกชื่อที่แฟนละครรุ่นเก๋าคุ้นเคยคือ สุรางค์ เปรมปรีดิ์ หรือ คุณแดง ผู้จัดการฝ่ายรายการที่กุมทิศทางละครและผังรายการของช่อง 7 มายาวนาน ถือเป็นกำลังสำคัญที่พาเรตติ้งของสถานีขึ้นไปครองอันดับหนึ่งในหลายยุค ความนิยมของช่องในวันนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกบทประพันธ์และปั้นดาราที่แม่นยำของทีมงานคุณแดง
นอกจากนี้ ยังถือเป็นผู้ปลุกปั้นพระเอกนางเอกแถวหน้า ดาวค้างฟ้าประดับวงการบันเทิงมากมาย เช่น อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ เป็นต้น
ย้อนไปอีก ช่อง 7 ยังเคยรับเสด็จครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังช่อง 7 สี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2514 ทอดพระเนตรการแข่งขันมวยไทยและมวยสากลการกุศล สมทบทุนนักมวยไทยในมูลนิธิอานันทมหิดล
ละครในตำนาน ที่คนไทยยังจำได้
ถ้าพูดถึงของขึ้นชื่อประจำช่อง 7 คำตอบแรกของหลายคนคือละคร ขึ้นชื่อเรื่องการนำบทประพันธ์ดังมาสร้างลงจอไพรม์ไทม์ 20.30 น. จนกลายเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งบ้านมานั่งรวมกันหน้าทีวี
เรื่องที่มักถูกจัดอันดับให้อยู่แถวหน้าตลอดกาล คือ คู่กรรม ฉบับปี 2533 ที่ได้ ธงไชย แมคอินไตย์ คู่กับ กมลชนก โกมลฐิติ มีรายงานเรตติ้งแตะระดับ 40 ซึ่งหลายสำนักยกให้เป็นหนึ่งในละครไทยที่คนดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตามมาด้วย ดาวพระศุกร์ และ สายโลหิต ที่ปั้นคู่ขวัญ ศรราม เทพพิทักษ์ กับ สุวนันท์ คงยิ่ง จนดังทั่วบ้านทั่วเมือง รวมถึง มนต์รักลูกทุ่ง เวอร์ชันของ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง และ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ จนกลายเป็นหมุดหมายของละครลูกทุ่งไทย ตัวเลขเรตติ้งยุคอนาล็อกเหล่านี้เป็นการรวบรวมย้อนหลัง จึงอาจต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล แต่ความดังในความทรงจำของคนดูยังชัดเจนเหมือนเดิม
มวยไทย 7 สี ข่าวเด็ดเจ็ดสี และรายการในความทรงจำ
นอกจากละคร ช่อง 7 ยังผูกกับกิจวัตรบ่ายวันอาทิตย์ของคนไทยผ่าน มวยไทย 7 สี สังเวียนที่ปลุกปั้นนักมวยดังขึ้นมานับไม่ถ้วน และยังอยู่บนผังมาจนถึงวันนี้ ฝั่งข่าวก็มี ข่าวเด็ดเจ็ดสี หรือข่าว 7HD ที่เกาะติดสถานการณ์ทั้งวัน กลายเป็นหนึ่งในสำนักข่าวโทรทัศน์ที่คนดูทั่วประเทศเปิดติด
รายการวาไรตี้และสาระบันเทิงก็ฝากความทรงจำไว้หลายยุค ตั้งแต่รายการเด็กอย่าง เจ้าขุนทอง และ ดิสนีย์คลับ มาจนถึง เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย และ โหด มัน ฮา ประเทศไทย ไม่นับคอนเสิร์ตใหญ่กลางแจ้งอย่าง 7 สีคอนเสิร์ต ที่ยกทัพนักร้องและดาราไปหาคนดูถึงต่างจังหวัด และการถ่ายทอดกีฬาระดับโลกอีกมากมายที่ช่องบุกเบิกมาตั้งแต่ยุคเช่าสัญญาณดาวเทียม
กีฬานักเรียน 7 สี เวทีความฝันของเยาวชนทั้งชาติ
อีกบทบาทที่ช่อง 7 ทำต่อเนื่องมาหลายสิบปีคือการสนับสนุนกีฬาเยาวชน ผ่านโครงการแชมป์กีฬา 7 สี หรือชื่อปัจจุบัน แชมป์กีฬา 7HD จัดร่วมกับกรมพลศึกษา ครอบคลุมหลายชนิดกีฬา ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล 3×3 และเซปักตะกร้อ
รายการที่ดังที่สุดคือฟุตบอลนักเรียน 7 คน หรือ แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ ที่เปิดเวทีมาตั้งแต่ปี 2546 จนกลายเป็นสนามปั้นดาวที่ส่งนักเตะเยาวชนเติบโตไปสู่ไทยลีกและทีมชาติมาแล้วหลายรุ่น
ความพิเศษของรายการนี้คือการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเล็กๆ ได้ประกบทีมดังระดับประเทศบนเวทีเดียวกัน และหลายครั้งก็กลายเป็นกระแสที่คนทั้งประเทศร่วมลุ้น ตัวอย่างล่าสุดคือ โรงเรียนหมอนทองวิทยา โรงเรียนขนาดเล็กจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในศึกแชมเปียน คัพ ประจำปี 2568
ทีมหมอนทองวิทยาเดินทางมาแข่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อคันเก่า ที่แฟนบอลตั้งชื่อให้ว่า รถขนฝัน มีอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้คุมทีมเป็นคนขับเอง แม้เป็นม้ามืดจากต่างจังหวัด แต่ก็ไล่ล้มทีมดังได้ต่อเนื่อง ทั้งเฉือนเทพศิรินทร์ อดีตแชมป์ 7 ต่อ 6 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย และชนะอัสสัมชัญศรีราชา 6 ต่อ 3 ทะลุเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โรงเรียน
ระหว่างทางมีผู้เสนอรถบัส VIP ให้ใช้เดินทาง แต่ทีมยืนยันขอใช้รถขนฝันคันเดิมเพื่อรักษากำลังใจ เรื่องราวของเด็กกลุ่มนี้ถูกพูดถึงทั่วประเทศ จนกระทรวงศึกษาธิการเชิญไปพบ เปิดให้สังคมถกกันเรื่องโอกาสและความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนเล็ก สุดท้ายในนัดชิงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามศุภชลาศัย แม้หมอนทองวิทยาเป็นรองแชมป์ แพ้ให้กับทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แต่ภาพรถขนฝันและหัวใจนักสู้ของพวกเขา กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนจดจำจากเวทีกีฬาเยาวชนของช่อง 7
พารู้จัก หมอนทองวิทยา-อ.สกล โค้ชขับรถสองแถวมาแข่ง ล้มทีมยักษ์ ทะลุเข้ารอบชิง
จากช่อง 7 สี สู่ช่อง 7HD
โลกทีวีเปลี่ยน ช่อง 7 ก็ขยับตาม วันที่ 25 เมษายน 2557 สถานีเริ่มออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิทัลความคมชัดสูงทางช่องหมายเลข 35 และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก ช่อง 7 สี มาเป็น ช่อง 7HD ก่อนจะยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกอย่างสมบูรณ์ในกลางปี 2561 ปิดตำนานภาพสีทางคลื่นวีเอชเอฟที่อยู่กับคนไทยมา 50 ปี
วันนี้ช่อง 7HD เดินหน้าทั้งงานข่าว ละคร และคอนเทนต์ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มตลอด 24 ชั่วโมง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขอายุ แต่คือการส่งต่อความทรงจำจากจอขาวดำสู่จอมือถือ ของสถานีที่คนไทยเรียกติดปากมาเกือบ 6 ทศวรรษว่า ทีวีเพื่อคุณ