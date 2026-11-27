DSI เรียกสอบ เจ้าของร้านทอง พบเส้นเงินรับโอนจาก มูลนิธิกันจอมพลัง เมื่อปี 68
DSI เรียกสอบ เจ้าของร้านทอง “นับทอง 888” ในฐานะพยาน หลังพบเส้นเงินรับโอนจาก มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เมื่อช่วงปี 68-69
ความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ล่าสุดวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ DSI เปิดเผยความคืบหน้าภายหลัง กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เดินทางเข้าให้ปากคำในฐานะพยานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในมูลนิธิฯ รวมถึงการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ DSI ได้ออกหมายเรียกเจ้าของร้านทอง “นับเงิน 888” ให้เดินทางเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เนื่องจากตรวจพบหลักฐานเส้นทางการเงินในช่วงปี 2568-2569 ที่บัญชีของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ได้โอนเงินเข้ามายังบัญชีธนาคารของร้านทองดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงต้องเชิญมาซักถามรายละเอียดว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด เป็นการซื้อขายทองคำจริง หรือเป็นเพียงการโอนเงินเพื่อฝากทำบุญซื้อสิ่งของบริจาค
ในการเข้าให้ปากคำครั้งนี้ เจ้าของร้านทองจะต้องนำหลักฐานสลิปการโอนเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสืบสวนเพื่อประกอบคำชี้แจง นอกจากนี้ ทางคณะพนักงานสืบสวนยังเตรียมตรวจสอบในส่วนของ น.ส.พิมพิมล บุคคลที่ถูกกัน จอมพลัง ใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวเป็นช่องทางรับโอนเงินบริจาคในช่วงปี 2567 ต่อไปด้วย
อ้างอิงจาก : โหนกระแส