เปิดคลิปเสียง เอก เจ้าของตึก ทวงค่าเช่าโยง กัน จอมพลัง ยื่นเดดไลน์ 2 ทุ่ม จ่ายจบ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่คลิปเสียงความยาวกว่า 6 นาทีจากรายการโหนกระแส เป็นบทสนทนาระหว่าง เอก เจ้าของตึก กับ ปืน ผู้ประสานงาน เกี่ยวกับการทวงค่าเช่าที่พาดพิงถึง กัน จอมพลัง โดยเอกยืนยันว่า หากได้รับเงินค่าเช่าคืนจะยุติเรื่องทั้งหมดและเผาหลักฐานทิ้ง แต่หากไม่จ่ายภายในเวลา 20.00 น. จะส่งข้อมูลให้สื่อและเพจต่าง ๆ เปิดเผยต่อสาธารณะ
ช่วงต้นคลิป ปืนสอบถามเอกว่า หากอีกฝ่ายยอมจ่ายเงินแล้ว บุคคลและเพจที่กำลังเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้จะหยุดทั้งหมดหรือไม่ เอกตอบว่า “หยุดหมดเลย” พร้อมอ้างว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่กับตนเพียงคนเดียว และยังไม่ได้ส่งให้บุคคลอื่น
เอกอธิบายว่า ข้อมูลส่วนหนึ่งได้มาจากบุคคลชื่อ แจน ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของตนมานานกว่า 10 ปี และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หากกันหรือจิมจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ เรื่องทั้งหมดจะจบทันที โดยตนพร้อมเผาหลักฐานทิ้งและอัดคลิปสาบานยืนยันว่าจะไม่มีใครนำเรื่องนี้ไปพูดถึงอีก
ระหว่างสนทนา เอกยังอ้างว่ามีข้อมูลเส้นทางการเงิน รวมถึงรายการโอนเงินกว่า 100,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับจิมและค่าเว็บ USA โดยยืนยันว่ายังไม่ได้ส่งหลักฐานให้ใครหรือเข้าแจ้งความ พร้อมเล่าว่าเคยสอบถามผู้ใหญ่คนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกัน แต่ได้รับคำตอบว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยว จึงติดต่อผ่านปืนเพื่อเจรจาเรื่องค่าเช่าโดยตรง
เมื่อปืนถามว่า หากอีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายเงินจะทำอย่างไร เอกตอบว่ามีกำหนดเวลาให้ถึงวันนั้นเท่านั้น โดยขีดเส้นตายไว้ที่ 20.00 น. หากไม่ได้เงินจะส่งข้อมูลให้บุคคลและสื่อหลายแห่ง รวมถึงผู้ทำเพจและพิธีกรชื่อดัง เพื่อให้มีการเปิดเผยเรื่องราวผ่านการไลฟ์สดและข่าว
ส่วนเหตุผลที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เอกอ้างว่ากำลังเดือดร้อนทางการเงิน มีทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านบาทถูกยึดหรือล็อกไว้ อีกทั้งป่วยเป็นโรคไทรอยด์ ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหลายแสนบาท เนื่องจากประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย จึงต้องการเงินค่าเช่าคืนเพื่อนำไปรักษาตัว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการมีปัญหากับใคร
ท้ายบทสนทนา ปืนรับปากว่าจะนำรายละเอียดไปแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ ก่อนวางสาย
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในคลิปยังเป็นคำกล่าวอ้างของผู้สนทนา โดยเฉพาะเรื่องหลักฐานเส้นทางการเงินและความสามารถในการสั่งให้บุคคลอื่นหยุดเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งยังไม่มีหลักฐานอิสระยืนยัน ขณะที่ประเด็นการกำหนดเวลาให้จ่ายเงินแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูล ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้เกี่ยวข้องก่อนสรุปว่าเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายหรือไม่