กัน จอมพลัง พูดแล้ว ‘ก้อง ห้วยไร่’ อยากได้เงินคืน ต้องขอจากญาติผู้ตาย ยันให้ไป 2 ปีแล้ว
กัน จอมพลัง เผยวิธี ‘ก้อง ห้วยไร่’ ได้เงินบริจาค 1.6 ล้านคืน ต้องตามจากญาติเหยื่อ สตง. ถล่ม เพราะมอบช่วยเหลือแล้ว 95 ราย
ความคืบหน้ากรณี “ก้อง ห้วยไร่” หรือ อัครเดช ยอดจำปา นักร้องคนดัง ทวงเงินบริจาคจำนวน 1.68 ล้านบาทคืนจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อนำไปมอบให้ลูก ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า 16 แห่ง ใน 16 จังหวัด จังหวัดละ 100,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้โอนเงินก้อนดังกล่าวให้มูลนิธิฯ นำไปเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม
ก่อนหน้านี้ “กัน จอมพลัง” เคยชี้แจงเบื้องต้นว่า การคืนเงินของมูลนิธิฯ แตกต่างจากเงินส่วนตัว เพราะมูลนิธิเป็นองค์กรที่มีระเบียบข้อบังคับชัดเจน แม้ตนจะเป็นประธานมูลนิธิ แต่ไม่สามารถตัดสินใจโอนคืนได้ทันที ต้องหารือกับทีมกฎหมายและตรวจสอบระเบียบก่อน โดยเฉพาะเมื่อเงินถูกจ่ายช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กว่า “คุณก้อง ห้วยไร่ ฝากพี่หนุ่มทวงเงินบริจาคคืน 1.6 ล้าน ซึ่งเงินที่พี่ก้องให้มูลนิธิกันจอมพลัง ได้ถูกมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตึกถล่ม 95 รายไปเรียบร้อยแล้ว
มีทางเดียวคือมูลนิธิช่วยติดต่อญาติผู้เสียชีวิต และแจ้งว่าพี่ก้องต้องการเงินที่มอบไปแล้วคืนครับ ซึ่งแต่ละครอบครัวค่อนข้างยากจนและบริจาคไปแล้วกว่า 2 ปี ไม่มั่นใจว่าจะได้คืนตามที่พี่ก้องต้องการไหมแต่เราก็จะพยายามทำให้ตามที่พี่ต้องการครับ”
เจ้าตัวยังย้ำความแตกต่างของเส้นทางการเงินด้วยว่า “เงินที่พี่ก้องโอนเข้าคือมูลนิธิซึ่งมีระเบียบและขั้นตอน ต่างจากที่พี่หนุ่มโอน 1 ล้าน เข้าบัญชีส่วนตัวผม ซึ่งส่วนตัวผม ผมตัดสินใจได้ทันทีครับ”
นอกจากนี้ กัน จอมพลัง ยังได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับญาติของ “น้องพั้นช์” ลูกสาวบุญธรรมของ ก้อง ห้วยไร่ พร้อมแจกแจงรายละเอียดยอดเงินช่วยเหลือที่ส่งมอบให้ครอบครัวดังกล่าว ได้แก่ ค่าเสียชีวิตของพ่อแม่ 2 คน 90,000 บาท, เงินช่วยซ่อมบ้าน 150,000 บาท และเงินส่วนตัวของ กัน จอมพลัง อีก 50,000 บาท พร้อมระบุข้อความทิ้งท้ายว่า “ส่งจนวันสุดท้าย”
หลังจากโพสต์ชี้แจงดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก้อง ห้วยไร่ ได้เข้ามาตอบกลับข้อความอย่างเข้าใจว่า “พี่กันได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะครับผม ส่วนบ้านเด็กกำพร้า 16 แห่ง ที่ผมได้โพสต์ไว้ข้างต้นเมื่อวาน ผมจะนำเงินกำไรจากการลงทุนทำหนังเรื่องสัปเหร่อ 2 จัดการให้ลูก ๆ ครับ”