เอาอีกแล้ว! กัมพูชา เคลมขนมไทย “ลูกชุบ” อ้างเป็นของหวานดั้งเดิม เรียก “นมซันแดก”
เอาอีกแล้ว! สื่อกัมพูชา ลงบทความเคลมขนมไทย “ลูกชุบ” อ้างเป็นของหวานดั้งเดิม เรียกชื่อว่า “นมซันแดก” ชาวเน็ตไทยแห่โต้ยับ
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเว็บไซต์สื่อกัมพูชาอย่าง “แคมโบเดียเนส” เผยแพร่บทความแนะนำขนมดั้งเดิมของกัมพูชาชื่อ “นมซันแดก” (នំសណ្ដែក) หรือ “ขนมถั่ว” ซึ่งทำจากแป้งถั่วเขียวผสมหัวกะทิ นำมาปั้นและแต่งสีให้เหมือนผลไม้จริง
สื่อกัมพูชายังบรรยายลักษณะของขนมชนิดนี้เพิ่มเติมว่า “ผิวที่มันเงา รูปทรงที่น่ารักขี้เล่น และสีสันที่สดใส ทำให้ขนมเหล่านี้น่ามองไม่แพ้ความอร่อยตอนกิน”
หลังบทความเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่าเป็นการเคลมวัฒนธรรมอาหารของไทย ทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าฝั่งกัมพูชาไม่ได้ระบุที่มาหรือประวัติศาสตร์ของขนมชนิดนี้อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าขนมที่ปรากฏคือ “ขนมลูกชุบ” ของไทย ซึ่งใช้แป้งถั่วเขียวกวนกับกะทิ ปั้นเป็นรูปทรงและแต่งสีเลียนแบบผลไม้ ก่อนนำไปชุบวุ้นใสให้เกิดความเงางาม
ทั้งนี้ “ขนมลูกชุบ” เป็นขนมไทยที่มีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา โดย “ท้าวทองกีบม้า” หญิงลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่น ภริยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) เป็นผู้นำสูตรขนมจากโปรตุเกสมาเผยแพร่ให้คนไทยได้เป็นที่รู้จัก
ที่มา: Cambodianess