ช็อกวงจรปิด ลูกสาวคนเล็ก ร่ำไห้สารภาพ ขี่ จยย. ทิ้งศพพ่อที่สระน้ำ หลังแม่ฆ่า
ความคืบหน้าคดีฆาตกรรม นายศรีสุพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี หรือผู้ใหญ่ศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านนาคำ หมู่ 5 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ล่าสุด ช็อกซ้ำสอง หลังรู้ตัวคนร้ายคือเมียตัวเอง ล่าสุด ลูกสาวคนเล็กวัย 19 ปี ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ช่วยแม่นำร่างพ่อแท้ๆ ไปทิ้งอำพรางในสระน้ำ
คดีนี้เริ่มต้นจากผู้ตายหายตัวไปจากบ้านพักนาน 2 วัน ก่อนมีชาวบ้านพบร่างลอยอยู่ในสระน้ำใกล้โรงเรียนในพื้นที่ ต.นาคำ สภาพศพสวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้น มีผ้าสีแดงมัดปิดปาก มือทั้งสองข้างถูกมัดไพล่หลังด้วยเชือกไนลอน รวมถึงมีเชือกมัดบริเวณข้อเท้า นอกจากนี้ยังพบรถเข็นจมอยู่ในสระห่างจากจุดพบศพประมาณ 50 เมตร
ก่อนหน้านี้ ตำรวจเค้นสอบ นางวีระวรรณ อายุ 54 ปี ภรรยาของผู้ตาย จนยอมจำนนต่อพยานหลักฐาน รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าสามีเพียงลำพัง ทว่าญาติของผู้ตายยังไม่ปักใจเชื่อ กระทั่งฝ่ายสืบสวนแกะรอยจนพบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิด
ภาพจากกล้องบันทึกภาพรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็นที่มีนางวีระวรรณกับหญิงอีกคนขับขี่ซ้อนท้ายผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง มุ่งหน้าไปยังจุดพบศพ เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวลูกสาวคนโต อายุ 38 ปี กับลูกสาวคนเล็ก อายุ 19 ปี มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ศรีสงคราม
ระหว่างการสอบสวน ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดให้ลูกสาวทั้งสองคนดู ส่งผลให้ลูกสาวคนเล็กถึงกับปล่อยโฮร่ำไห้และรับสารภาพว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ช่วยแม่ลากรถเข็นล้อเลื่อนนำร่างพ่อไปทิ้งลงสระน้ำท้ายหมู่บ้าน เธอให้การว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้าน พอรู้ว่าแม่ลงมือทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตก็เกิดความสงสารแม่ จึงตัดสินใจช่วยเคลื่อนย้ายศพไปทิ้งเพื่อหนีความผิด
หากย้อนกลับไปในวันพบศพ ลูกสาวคนเล็กรายนี้ปฏิเสธไม่ให้รายละเอียด อ้างเพียงว่าไม่รู้เรื่อง ไม่ค่อยสนใจปัญหาของพ่อกับแม่ เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นอำพรางศพ ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
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