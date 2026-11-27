BWF ฟันโทษแบน “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” 3 เดือน หลังตรวจพบสารต้องห้าม
BWF สั่งลงโทษ “น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์” นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย พักการแข่งขันชั่วคราว 3 เดือน หลังตรวจพบสารต้องห้าม
27 พฤศจิกายน 2569 สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ได้แถลงผลยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จากกรณี “น้องพิ้งค์-พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์” นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ถูกตรวจพบสารต้องห้าม ในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 โดยระบุว่า
“สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ขอยืนยันผลการพิจารณาคดีการใช้สารต้องห้ามของ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลการตรวจวิเคราะห์พบสารต้องห้ามชนิด ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้ข้อสรุปแล้ว โดยมีบทลงโทษห้ามลงแข่งขันเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มพักการแข่งขันชั่วคราว โทษห้ามลงแข่งขันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ธันวาคม 2569
BWF โดยหน่วยงานด้านความโปร่งใส (Integrity Unit) ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตระดับสูงสุดในวงการแบดมินตัน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬานี้ทุกคน”
แถลงการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก น.ส.พิชฌามลณ์ ถูกตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งเป็นสาร ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) จากการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ส่งผลให้ต้องพักการแข่งขันเป็นการชั่วคราว จากนั้นได้มีการส่งตรวจตัวอย่าง B แล้วปรากฏว่าพบสารต้องสารต้องห้ามเช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อไป