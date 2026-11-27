แกะรอยล่า! ผัวโหด ฆ่าเมีย-ลูก 4 ขวบ เผาศพ-บดซากทิ้งน้ำ หวังอำพราง
รวบตัว ผัวโหด ฆ่าเมีย-ลูกเลี้ยง วัย 4 ขวบดับอนาถ ก่อนเผาศพ และโยนเข้าเครื่องบด นำซากทิ้งแม่น้ำหวังอำพรางคดี พบเตรียมการ 1 สัปดาห์ด้วย AI
คดีการหายตัวไปอย่างปริศนาของ ดีนี ฮาร์ดิยันติ (Dini Hardiyanti) หญิงสาวชาวอินโดนีเซียวัย 30 ปี และลูกชายวัย 4 ขวบ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา นำไปสู่การคลี่คลายคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ หลังตำรวจติดตามจับกุมตัว นายดวี บากุส มาร์โตโน (Dwi Bagus Martono) อายุ 40 ปี ได้ในพื้นที่จอมบัง จังหวัดชวาตะวันออก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2569 ซึ่งนายดวีเป็นสามีที่แต่งงานกับดีนีตามพิธีศาสนาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาแอบคบหากับดีนีมาตั้งแต่ปี 2023 ทั้งที่มีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยวันเกิดเหตุผู้ต้องหาได้บีบคอดีนีจนเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองมาดิอุน ก่อนจะลงมือสังหารเด็กชายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงในเวลาต่อมา
ตร.ผู้ดูแลคดีนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องเพิ่งกลับคำให้การใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ว่า จุดที่เขาลงมือสังหารเด็กชาย วัย 4 ขวบ คือที่ห้องรับแขกในบ้านพ่อแม่ของตัวเอง
ประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจอย่างหนักคือความพยายามอำพรางคดีหลายขั้นตอน โดยพบว่า หลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้นำร่างสองแม่ลูกไปเผา ก่อนจะทำการสั่งซื้อเครื่องบดทางออนไลน์มา เพื่อทำลายเศษซากที่เหลือจากการเผา จากนั้นนำเศษที่บดแล้วไปทิ้งลงในแม่น้ำเบงกาวัน มาดิอุน
ต่อมา นายดวี ได้ลงมือสร้างเตาชิ้นใหม่ขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยการเผา โดยหัวหน้าหน่วยสืบสวนอาชญากรรมรุนแรงของตำรวจภูธรชวาตะวันออกเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเครื่องบด เถ้าถ่าน และเศษกระดูกส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันตัวตนทางพันธุกรรม ควบคู่กับการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนจำลองเหตุการณ์ทั้งที่บ้านพัก โรงแรม และบ้านพ่อแม่ของผู้ต้องหาแล้ว
นอกจากนี้ จากเดิมที่ตำรวจให้น้ำหนักปมเหตุเรื่องความหึงหวงและทะเลาะวิวาท หลังเมียหลวงโทรหา ล่าสุดรายงานการสอบสวนวันที่ 5 พฤศจิกายน ระบุว่า ให้น้ำหนักกับปัญหาด้านการเงินและการทะเลาะเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้น ที่สำคัญยังตรวจพบเบาะแสดิจิทัลว่าผู้ต้องหามีการวางแผนล่วงหน้าราว 1 สัปดาห์ รวมถึงใช้ AI ค้นหาวิธีทำลายหลักฐานและช่วยเตรียมคำตอบสำหรับรับมือการสอบสวนของตำรวจเอาไว้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามมาตรา 459 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย ซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
อ้างอิงจาก : jayakartanews