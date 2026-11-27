พี่หนุ่ม ไม่เคยทวงเงิน ‘กัน จอมพลัง’ งงเอาเลขบัญชีมาจากไหน ด่ามั่วระวังเจอ 14 ปี
เดือดกลางรายการ! หนุ่ม กรรชัย โต้แฟนคลับ กัน จอมพลัง โดนด่าทวงเงินทำบุญ ยันไม่เคยทวง แต่อีกฝ่ายโอนคืนมาเอง เตือนให้ทำการบ้านก่อนด่า ลั่น เลิกแxกหญ้า
หนุ่ม กรรชัย พิธีกรคนดัง ออกมาชี้แจงกลางรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ตอบโต้กลุ่มแฟนคลับของ กัน จอมพลัง หลังทราบข่าวว่ามีคนกลุ่มนี้เข้ามาด่าทอตนเองด้วยความเข้าใจผิดว่าไปทวงเงินบริจาค 1 ล้านบาทคืน
ก่อนจบรายการวันนี้ หนุ่ม กรรชัย ขอฝากข้อความถึงแฟนคลับของ กัน จอมพลัง อธิบายว่า “คุณกลับไปหาหัวหน้าด้อมคุณก่อน คุณไปถามดูก่อนว่าผมไปทวงเงินเขาตอนไหน เมื่อวานอยู่ดี ๆ ก็โอนคืนมาเลย เอาตรง ๆ ผมก็ยังงง เอาเลขบัญชีผมมมาจากไหน แต่ก็ไม่เป็นไร คิดว่าครั้งหนึ่งอาจจะเคยให้เขาไปก็ได้ แต่ผมก็ไม่เคยให้เบอร์บัญชีหรือให้กันโอนเงินอะไรให้ผมนะ หรือเขาอาจจะไปเช็กรายการเดินบัญชีแล้วเห็นเลขบัญชีผมเลยโอนเงินคืนกลับมาหรือเปล่า ก็เป็นไปได้
แต่ไอพวกที่มาด่าว่าผมไปทวงเงินเขา ทำบุญแล้วไปทวงเขา มึงเลิกแดกหญ้าได้แล้ว กินข้าวบ้าง หรือไม่ก็ไปตามข่าวบ้างว่าผมไปทวงหรือเขาโอนคืนมาเอง ผมไม่ทวง ไม่เคยทวง แต่คนที่ทวงคือ ก้อง ห้วยไร่ เขาอยากได้เงิน 1.6 ล้านไปให้กับลูกที่บ้านเด็กกำพร้าใน 16 จังหวัด
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะด่าใครทำการบ้านนิดนึงก่อน ผมยินดีอยู่แล้ว ไม่สนใจหรอกจะด่าอะไร แต่ถ้าด่าผิด ๆ ระวังนะ ผมเป็นคนใจดี แต่ถ้าใจร้ายมึงก็เจอ 14 ปีกูบอกเลย ระวังนะผมเป็นคนที่ถ้ายอมก็ยอมสุดใจ แต่ถ้าไม่ยอมก็ไม่ยอมเลย จะมาอ้างว่าถูกรังแก กูไม่สน รักษาสิทธิ์นะ”
วานนี้ (26 พ.ย. 69) กัน จอมพลัง เดินทางไปชี้แจงเส้นทางการเงินของมูลนิธิฯ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะพยาน และได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาทคืนให้ หนุ่ม กรรชัย โดยให้เหตุผลว่าโอนคืนเพื่อความสบายใจ และสามารถทำได้ทันทีเพราะเป็นเงินที่หนุ่ม กรรชัย เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตน
กรณีนี้แตกต่างจากเคสของ “ก้อง ห้วยไร่” นักร้องคนดัง ที่โอนเงินบริจาค 1.6 ล้านบาทเข้าบัญชีของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งกันชี้แจงว่ามูลนิธิเป็นองค์กรที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน แม้ตนจะเป็นประธานมูลนิธิ แต่ไม่สามารถตัดสินใจโอนคืนได้ ต้องหารือกับทีมกฎหมายและตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิก่อน
อย่างไรก็ดี ตนขอยืนยันว่าเงินก้อนดังกล่าวได้นำไปช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่มไปแล้ว