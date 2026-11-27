ย้อนงบ 5 ปี เดอะมอลล์โคราช รายได้หาย 797 ล้าน ขาดทุน 3 ปีติด ก่อนข่าวปิดห้าง
ย้อนผลประกอบการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ปี 2564–2568 พบรายได้เคยแตะ 2,093 ล้านบาท ก่อนลดเหลือ 1,296 ล้านบาท กำไรเพียงปีเดียว ขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีล่าสุด ท่ามกลางข่าวเดอะมอลล์โคราชเตรียมยุติการเช่าที่ดินทั้ง 52 ไร่ หลังเปิดบริการนาน 26 ปี
ผลประกอบการของ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด มีรายได้ลดลงจากระดับกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2565 มาอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีล่าสุด ขณะที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568
ข้อมูลผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งรวบรวมจากรายงานงบการเงินของบริษัทที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเพียงปี 2565 ส่วนปี 2564 และช่วงปี 2566–2568 มีผลขาดทุน โดยเฉพาะปี 2566 ซึ่งรายได้ลดลงเกือบ 800 ล้านบาทภายในปีเดียว
เปิดงบการเงิน 5 ปี เดอะมอลล์ราชสีมา รายได้ กำไร ขาดทุนเท่าไร?
บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305540000746 สำนักงานตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า
ผลประกอบการระหว่างปี 2564–2568 มีรายละเอียดดังนี้
- ปี 2564 รายได้รวม 1,872.25 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 16.46 ล้านบาท
- ปี 2565 รายได้รวม 2,093.13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25.09 ล้านบาท
- ปี 2566 รายได้รวม 1,294.33 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 24.53 ล้านบาท
- ปี 2567 รายได้รวมประมาณ 1,301 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิกว่า 6.5 ล้านบาท
- ปี 2568 รายได้รวมประมาณ 1,296 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิกว่า 1.8 ล้านบาท
หมายเหตุ: ตัวเลขปี 2567–2568 เป็นค่าประมาณตามข้อมูลที่เผยแพร่ ไม่ใช่ตัวเลขเต็มหน่วยบาทจากงบการเงินต้นฉบับ
ปี 2565 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้สูงที่สุดในช่วง 5 ปีที่ตรวจสอบ โดยมีรายได้รวม 2,093.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 220.88 ล้านบาท หรือ 11.8% พร้อมพลิกจากขาดทุนสุทธิ 16.46 ล้านบาท มาเป็นกำไรสุทธิ 25.09 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิปี 2565 คิดเป็นเพียง 1.2% ของรายได้รวม หมายความว่า เมื่อเทียบรายได้ทุก 100 บาท บริษัทเหลือกำไรสุทธิประมาณ 1.20 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายและรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาในปี 2566 ผลประกอบการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รายได้ลดเหลือ 1,294.33 ล้านบาท หายไป 798.80 ล้านบาท หรือ 38.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิ 24.53 ล้านบาท
ปี 2567 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 1,301 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสุทธิกว่า 6.5 ล้านบาท ก่อนที่ปี 2568 รายได้จะลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ 1,296 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิกว่า 1.8 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบปี 2565 กับปี 2568 พบว่ารายได้บริษัทลดลงประมาณ 797.13 ล้านบาท หรือ 38.1% ภายในระยะเวลา 3 ปี แม้รายได้จะเริ่มทรงตัวในช่วงหลัง แต่ยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับรายได้เดิมได้
ขณะเดียวกัน ผลขาดทุนสุทธิมีแนวโน้มลดลง จาก 24.53 ล้านบาทในปี 2566 เหลือกว่า 6.5 ล้านบาทในปี 2567 และกว่า 1.8 ล้านบาทในปี 2568 แสดงให้เห็นว่าผลสุทธิปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ขาดทุนหนักที่สุด แม้บริษัทยังไม่กลับมามีกำไร
สำหรับปี 2568 บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิประมาณ 0.14% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างต่ำ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากต้องตรวจสอบเงินสด หนี้สิน กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และภาระผูกพันทางการเงินประกอบด้วย
งบเดอะมอลล์ราชสีมา ไม่ใช่ผลประกอบการทั้งหมดของศูนย์การค้า
ข้อควรแยกให้ชัดเจนคือ ตัวเลขรายได้และกำไรขาดทุนทั้ง 5 ปี เป็นข้อมูลของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจค้าปลีก ไม่ใช่งบการเงินรวมของทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช
ภายในกลุ่มธุรกิจยังมี บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเลขที่ 0105539015851 ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และใช้ที่อยู่เดียวกับบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา
บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ ยังปรากฏชื่อเป็นเจ้าของอาคารในเอกสารโครงการส่วนต่อขยายเดอะมอลล์โคราชเมื่อปี 2558 อีกด้วย
ดังนั้น การนำงบของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา มาใช้วิเคราะห์ จึงอธิบายแนวโน้มทางการเงินของกิจการค้าปลีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การค้าได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และผลประกอบการของนิติบุคคลอื่นทั้งหมด
นอกจากนี้ รายได้ 1,296 ล้านบาทในปี 2568 ยังไม่ใช่ยอดขายรวมของร้านค้าทุกแห่งภายในศูนย์การค้า เพราะผู้ประกอบการที่เข้ามาเช่าพื้นที่แต่ละร้านอาจมีนิติบุคคลและบัญชีรายได้ของตนเอง
ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน 52 ไร่ กับอนาคตเดอะมอลล์โคราช
เดอะมอลล์โคราชเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 เป็นศูนย์การค้าของกลุ่มเดอะมอลล์ที่ขยายธุรกิจออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนพัฒนาพื้นที่จนมีขนาดกว่า 350,000 ตารางเมตร
ปัจจุบันโครงการตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 52 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินของตระกูลเชิดชัย 32 ไร่ และตระกูลเกียรติภิญโญชัย หรือกลุ่มเทพนคร อีก 20 ไร่ โดยสัญญาเช่าที่ได้รับการขยายระยะเวลาชั่วคราวมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม 2570
ก่อนหน้านี้ กลุ่มเดอะมอลล์เคยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการต่อสัญญาเช่าที่ดิน 32 ไร่ของตระกูลเชิดชัยออกไปอีก 30 ปี แต่การเจรจากับเจ้าของที่ดินอีก 20 ไร่ยังไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับค่าเช่าได้
ล่าสุดมีข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในเดอะมอลล์ กรุ๊ป ว่าผู้บริหารตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินทั้งสองแปลง เนื่องจากมองว่าต้องรับภาระค่าเช่าและเงินลงทุนปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมในระดับสูง ขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่ต้องจ่าย
หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา จะเห็นว่ารายได้หลังปี 2565 ลดลงมาก และยังไม่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ยืนยันว่าการขาดทุนเป็นสาเหตุโดยตรงของการไม่ต่อสัญญา เพราะยังต้องพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจส่วนอื่น รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและค่าเช่าที่ดินในอนาคต
การแข่งขันค้าปลีกโคราชเปลี่ยนไปอย่างไรในรอบ 26 ปี?
เมื่อเดอะมอลล์โคราชเปิดให้บริการในปี 2543 ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ของจังหวัดยังมีผู้ประกอบการรายหลักไม่มากนัก ก่อนที่การแข่งขันจะเปลี่ยนไปหลังเทอร์มินอล 21 โคราช เปิดให้บริการในปี 2559 และเซ็นทรัล โคราช เปิดให้บริการในปี 2560
การเพิ่มขึ้นของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งด้านสินค้า ร้านอาหาร ความบันเทิง และบริการภายในศูนย์การค้า ขณะที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนปรับปรุงพื้นที่และจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การขยายตัวของช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์ยังเป็นอีกความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งทำให้ศูนย์การค้าต้องปรับรูปแบบบริการและสร้างกิจกรรมที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการซื้อสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่แยกได้ว่ารายได้ของบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมาที่ลดลงเกิดจากการแข่งขันของศูนย์การค้าแต่ละแห่ง การซื้อสินค้าออนไลน์ หรือปัจจัยเศรษฐกิจอื่นในสัดส่วนเท่าใด
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด แหล่งข่าวภายในกลุ่มเดอะมอลล์ระบุว่า มีแผนแจ้งพนักงานและคู่ค้าในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงเดือนธันวาคมจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2570 ก่อนสิ้นสุดการใช้พื้นที่ตามสัญญาเช่า
ทั้งนี้ ยังต้องติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากเดอะมอลล์ กรุ๊ป เกี่ยวกับกำหนดปิดให้บริการ การจัดการพื้นที่ และมาตรการดูแลพนักงาน โดยข้อมูลผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปีแสดงแนวโน้มรายได้ที่ลดลงและการขาดทุนต่อเนื่องของบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมา แต่ไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าศูนย์การค้าทั้งโครงการประสบผลขาดทุนในระดับเดียวกัน
ข้อมูลจาก