หลวงปู่ทุย มอบกว่า 125 ล้าน ปรับปรุงห้องผ่าตัด-เครื่องมือแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
“หลวงปู่ทุย” วัดป่าดานวิเวก มอบปัจจัยกว่า 125 ล้านบาท ปรับปรุงห้องผ่าตัด 6 ห้องและครุภัณฑ์แพทย์ให้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โพสต์ข้อความหลัง “หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย)” ได้มอบปัจจัยพร้อมครุภัณฑ์การแพทย์เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 125,720,000 บาท โดยระบุว่า
หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดป่าดานวิเวก ได้มีจิตเมตตาและเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้น ในการบำเพ็ญประโยชน์ และความสุข ได้เมตตาให้มีการปรับปรุงห้องผ่าตัดมาตรฐานสูง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้
- ค่าปรับปรุงห้องผ่าตัดมาตรฐานสูง จำนวน 6 ห้อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83,900,000 บาท
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,820,000 บาท
รวมทั้ง 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,720,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
พร้อมกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และญาติธรรมได้ร่วมกันรวบรวมผ้าขาวและปัจจัยจำนวน 319,135 บาท ถวายแด่องค์หลวงปู่ ซึ่งองค์หลวงปู่ได้เมตตามอบผ้าขาวและปัจจัยดังกล่าวแก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญ จงเป็นพลวปัจจัยให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นไปด้วยความราบรื่น มีความเจริญก้าวหน้า บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป