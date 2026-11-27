ประวัติ ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ หนุ่มหล่อโปรไฟล์แน่น ควง ขวัญ อุษามณี ลอยกระทงหวาน
ประวัติ ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ หนุ่มหล่อโปรไฟล์แน่น ควง ขวัญ อุษามณี ลอยกระทงหวาน ดีกรีพิธีกร 3 ภาษาแถวหน้าของไทย
ทำเอาโลกออนไลน์ต่างพร้อมใจจับตามองทั้งประเทศ เมื่อนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ โพสต์คลิปย้อนหลังควันหลงขณะไปลอยกระทง ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านบัญชี TikTok @kwanusa9 คลิปดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก หลังปรากฎภาพหนุ่มหล่อกล้ามแน่น ร่วมจุดธูปเทียน-ขอพร วันลอยกระทงกับ ขวัญ อุษามณี
หลายคนต่างก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นการเปิดตัวคบหากันแล้วหรือไม่อย่างไร และด้วยความหล่อเหลาออร่าของพ่อหนุ่มคนนี้ชาวเน็ตจึงยิ่งอยากจะรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าเขาคือใครกัน?
รู้จัก ประวัติ ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ พิธีกร 3 ภาษาระดับแนวหน้าของประเทศ
สำหรับประวัติของหนุ่มหล่อกล้ามแน่น ร่วมลอยกระทงคู่ ขวัญ อุษามณี นั้น แท้จริงแล้วเขาคือ ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ นำศิริกุล หรือ ครูพี่ป๊อป สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ก่อนจะสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้นได้บินลัดฟ้าไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ได้ฝึกฝนภาษาจีนอย่างเชี่ยวชาญและต่อยอดไปทำงานเป็นสถาปนิกที่ประเทศจีนอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะกลับมาคว้าปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นอกเหนือจากสายงานสถาปัตยกรรม แล้ว ดร.ป๊อป ยังมีผลงานโดดเด่นในวงการสื่อสารมวลชนและวงการอีเวนต์ ในฐานะผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ ติวเตอร์สอนภาษาจีนเจ้าของเพจ Chinese Pop-up รวมถึงพิธีกรงานอีเวนต์ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) โดยมีผลงานผ่านหน้าจอทีวีและคลื่นวิทยุมากมาย อาทิ
ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ รายการย่อโลกเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศช่วง TNN World และ China World ทางช่อง TNN 16, พิธีกรรายการทันโลก (World Update) ทางช่อง Thai PBS, พิธีกรช่วง “เรื่องจริงต่างแดน” ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางช่อง 7HD, ติวเตอร์สอนภาษาจีนในรายการตื่นมาติว Admission ทางช่อง GMM25, พิธีกรรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทย (ช่อง 5) และรายการ We Love Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงเคยร่วมจัดรายการถ่ายทอดสดพิเศษช่วงเทศกาลตรุษจีนร่วมกับสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง CCTV อีกด้วย
นอกจากนี้ ดร.ป๊อป ณัฐพงศ์ ยังรับหน้าที่เป็น DJ ถ่ายทอดสาระความรู้ด้านเศรษฐกิจและเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนทางคลื่น FM 96.5 (คลื่นความคิด MCOT) รวมถึงเป็นพิธีกรเวทีเสวนาและงานอีเวนต์ระดับประเทศอีกนับไม่ถ้วน เช่น TNN Tech Forum 2026, งานสัมมนาความร่วมมือทางธุรกิจไทย-จีน และเวทีระดับอาเซียน ตลอดจนพิธีกรบนเวทีใหญ่ทั้ง Miss Earth Thailand 2025, Living Insider Developer Award 2024, ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 และพิธีมงคลสมรส 3 ภาษา
เรียกได้ว่าโปรไฟล์แน่นครบเครื่องทั้งวิชาการ ภาษา และความสามารถรอบด้าน สมกับที่แฟน ๆ พากันจับตามองและเชียร์เรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี อยู่ในขณะนี้
ภาพจาก : IG drpop.nuttapong