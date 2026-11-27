ไทยรั้งบ๊วยอาเซียน เชื่อมั่นวิทยาศาสตร์ แค่ 13.2% ตามหลังทั้งลาว-กัมพูชา
Wellcome Global Monitor 2026 สำรวจประชาชนกว่า 140,000 คน ใน 140 ประเทศ พบคนไทยเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับมากต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกเกือบครึ่ง ขณะที่ฟิลิปปินส์นำกลุ่มอาเซียน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 มูลนิธิ Wellcome องค์กรการกุศลด้านการวิจัยและสุขภาพจากสหราชอาณาจักร เผยแพร่รายงาน Wellcome Global Monitor 2026 ภายใต้ชื่อ Trust in Science Under Pressure โดยร่วมมือกับ Gallup และ Ipsos สำรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปกว่า 140,000 คนทั่วโลก เก็บข้อมูลในปี 2568 นับเป็นการสำรวจครั้งที่ 3 ต่อจากปี 2561 และ 2563
หนึ่งในคำถามสำคัญของการศึกษาคือ โดยทั่วไปแล้วประชาชนมีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด โดยแบ่งคำตอบออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่นในระดับหนึ่ง ไม่ค่อยเชื่อมั่น และไม่เชื่อมั่นเลย
เมื่อนำสัดส่วนผู้ตอบว่าเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับมากมาจัดอันดับ พบว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มท้ายตารางของโลก โดยมีตัวเลขอยู่ที่ 13.2% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 26% ขณะที่สเปนครองอันดับ 1 ด้วยสัดส่วนสูงถึง 67.9% ส่วนประเทศโตโกในทวีปแอฟริกาอยู่ในอันดับสุดท้ายที่ 5.8%
สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เข้าร่วมการสำรวจ มีสัดส่วนประชาชนที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับมาก ดังนี้
- ฟิลิปปินส์ 37.6%
- สิงคโปร์ 32.0%
- เวียดนาม 31.7%
- เมียนมา 28.0%
- อินโดนีเซีย 20.1%
- มาเลเซีย 18.7%
- ลาว 18.4%
- กัมพูชา 18.4%
- ไทย 13.2%
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 13.2% ไม่ได้หมายความว่าคนไทยอีก 86.8% ไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดอันดับนี้นับเฉพาะผู้ที่แสดงความเชื่อมั่นในระดับมากเท่านั้น ไม่ได้รวมผู้ที่ยังเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง และไม่ได้วัดระดับความรู้หรือความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของประชาชน
ทำไมความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ถึงลดลง?
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจาก 108 ประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจครบทั้ง 3 ครั้ง พบว่าความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ทั่วโลกลดลงจนต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2561 ประชาชนที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งถึงระดับมากมีสัดส่วน 77% เพิ่มขึ้นเป็น 80% ในปี 2563 ก่อนลดลงเหลือ 72% ในปี 2568
ขณะเดียวกัน สัดส่วนประชาชนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์เลย เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2563 เป็น 19% ในปี 2568
คณะผู้วิจัยพบว่าฐานะทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และความไว้วางใจต่อสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ล้วนมีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างสบาย มีสัดส่วนผู้เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับมากถึง 39% ขณะที่กลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านรายได้มีสัดส่วนเพียง 20%
อีกข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับประเทศไทยที่ปรากฏในรายงานคือ มีประชาชนเพียง 26.7% ที่มองว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์สร้างประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศ เทียบกับฟิลิปปินส์ที่ 51% สิงคโปร์ 42.7% และกัมพูชา 41.4%
อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจทัศนคติของประชาชนและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ จึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ระดับมากต่ำกว่าประเทศอื่น