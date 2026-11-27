ปิดถนน 30 เส้นทาง วิ่งมาราธอน ATM Marathon 2026 วันที่ 28-29 พ.ย.นี้
ปิดถนน 30 เส้นทาง รับศึกวิ่งมาราธอน Amazing Thailand Marathon 2026 วันที่ 28-29 พ.ย.นี้ แนะวางแผนล่วงหน้า ใช้รถโดยสารสาธารณะ
เตือนประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร 30 สาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 presented by TOYOTA” (World Capital Marathon Series) ครั้งที่ 9 ซึ่งยกระดับสู่มาตรฐาน Elite Label โดยมีนักวิ่งไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 71,435 คน จาก 92 ประเทศทั่วโลก
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) บูรณาการกำลังตำรวจจราจรในพื้นที่ บก.น.1, 5, 6, 7 และ 8 จัดการจราจรและห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนตามช่วงเวลาแข่งขัน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของทั้งสองวัน และจะทยอยเปิดการจราจรทันทีที่นักวิ่งกลุ่มสุดท้ายผ่าน
เช็กกำหนดการและเส้นทางแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569
ระยะ 21.1 กม. (ปล่อยตัวเวลา 04.00 น. หน้า MBK Center – เข้าเส้นชัยท้องสนามหลวง) ปิดการจราจรพื้นที่หลักเวลา 00.01–09.30 น. เส้นทางผ่านถนนพญาไท สามย่าน พระรามที่ 4 อังรีดูนังต์ ราชดำริ วิทยุ สารสิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกตึกชัย สวรรคโลก พิษณุโลก ราชดำเนินนอก สะพานผ่านฟ้าฯ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสาชิงช้า บำรุงเมือง กัลยาณไมตรี สนามไชย หน้าพระลาน และหน้าพระธาตุ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 (ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง)
ระยะ 42.195 กม. (ปล่อยตัวเวลา 04.00 น.) ปิดการจราจรเวลา 00.01–09.30 น. เส้นทางผ่านราชดำเนินกลาง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า บรมราชชนนี คู่ขนานลอยฟ้าฯ สะพานพระราม 8 ศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ชัยฯ พญาไท ราชดำริ สีลม นราธิวาสฯ สาทรเหนือ-ใต้ อังรีดูนังต์ ราชดำเนินนอก เสาชิงช้า และสนามไชย
ระยะ 10 กม. ปิดการจราจรเวลา 06.00–08.30 น.
ระยะ 4.5 กม. ปิดการจราจรเวลา 06.45–08.00 น.
30 เส้นทางหลักที่ปิดการจราจรและห้ามรถทุกชนิด
โซนปทุมวัน – สีลม – สาทร – ราชประสงค์ : ถ.พญาไท, ถ.พระรามที่ 4, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท (ราชประสงค์–เพลินจิต), ถ.วิทยุ, ถ.สารสิน, ถ.สีลม, ถ.นราธิวาสราชนครินทร์, ถ.สาทรเหนือ-ใต้, ถ.อังรีดูนังต์, ถ.พระรามที่ 1 และ ถ.เพชรบุรี
หมายเหตุ : ห้ามเลี้ยวขวาบริเวณแยกพญาไท เข้า ถ.ศรีอยุธยา วันที่ 28 พ.ย. เวลา 00.01–06.30 น. และวันที่ 29 พ.ย. เวลา 00.01–08.00 น.
โซนดุสิต – พญาไท – นางเลิ้ง : ถ.ศรีอยุธยา, ถ.สวรรคโลก, ถ.พิษณุโลก, ถ.วิสุทธิกษัตริย์, ถ.กรุงเกษม, ถ.พระรามที่ 5, ถ.ลูกหลวง, ถ.ราชวิถี (ขาเข้า), ถ.นครปฐม และ ถ.ลิขิต
โซนพระนคร – ราชดำเนิน – สนามหลวง – ฝั่งธนบุรี : ถ.หลานหลวง, ถ.จักรพรรดิพงษ์, ถ.พระสุเมรุ, ถ.ราชดำเนินนอก–กลาง–ใน, ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานพระราม 8, ถ.หน้าพระธาตุ, ถ.หน้าพระลาน, ถ.บำรุงเมือง, ถ.ดินสอ, ถ.สนามไชย, ถ.กัลยาณไมตรี, ถ.ราชินี และ ถ.นครสวรรค์
แนะนำใช้ขนส่งสาธารณะ เดินทางง่าย-สะดวก
รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน) : วันที่ 28 พ.ย. เปิดให้บริการเวลา 02.00 น. และวันที่ 29 พ.ย. เปิดให้บริการเวลา 04.00 น. พร้อมเปิดอาคารและลานจอดรถ 13 สถานี ตลอด 24 ชั่วโมง
รถไฟฟ้า BTS (สายสุขุมวิทและสายสีลม) : วันที่ 28 พ.ย. เริ่มเดินรถเวลา 02.00 น. ส่วนวันที่ 29 พ.ย. ขยายเวลาเดินรถถึง 02.00 น. และเริ่มเปิดบริการอีกครั้งเวลา 04.00 น. พร้อมเปิดลานจอดแล้วจร สถานีหมอชิต ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้สัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา : ขอให้เลี่ยงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 และทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ โดยแนะนำให้ใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า หรือสะพานตากสิน แทน
สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมบรรยากาศการแข่งขัน สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS Channel 3) และช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งยกระดับการรับชมด้วยเทคโนโลยี Broadcast Graphics, AR, Drone Tracking และ PIXOTOPE
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โทร. 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th
ข้อมูลจาก : กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Bureau