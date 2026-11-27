ศูนย์ฟัตวาฯ เตือนภัยเกม “GTA 6” ชี้มีฉากรุนแรง จี้พ่อแม่คุมเข้ม หวั่นกระทบเยาวชน
ศูนย์ฟัตวาฯ เตือนภัยเกม “GTA 6” ชี้มีฉากความรุนแรง เนื้อหาทางเพศ พิธีกรรมคล้ายบูชายัญมนุษย์ จี้พ่อแม่คุมเข้ม หวั่นกระทบเยาวชน
ศูนย์ฟัตวาอิเล็กทรอนิกส์สากลแห่งอัล-อัซฮัร (Al-Azhar Global Center for Electronic Fatwas) ศูนย์ให้คำปรึกษาและออกคำวินิจฉัยทางศาสนาอิสลามแบบดิจิทัล ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ออกแถลงการณ์เตือนภัยถึงผลกระทบจากวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง “GTA 6” พร้อมขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้หมั่นตรวจสอบเนื้อหาและดูแลการเล่นเกมของลูกหลานอย่างใกล้ชิด
การออกโรงเตือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบคลิปวิดีโอของเกมที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมลึกลับ สัญลักษณ์เวทมนตร์คาถา การอัญเชิญภูตผีปีศาจ ไปจนถึงฉากที่คล้ายคลึงกับการบูชายัญมนุษย์ ไม่เพียงเท่านั้น ภายในเกมยังสอดแทรกความรุนแรง เลือด การทำร้ายร่างกาย เนื้อหาทางเพศ ภาพเปลือย คำหยาบคาย ตลอดจนการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจบั่นทอนค่านิยม ศีลธรรม และส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ทางศูนย์ฯ จึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนยึดถือเกณฑ์การจัดเรตอายุของเกมอย่างเคร่งครัด ห้ามปล่อยให้เด็กเข้าถึงเกมที่สร้างมาเพื่อผู้ใหญ่ พร้อมแนะให้ผู้ปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการดูแล และเลือกสรรสื่อบันเทิงทางเลือกที่ปลอดภัยให้เด็กๆ แทน
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน นายอาห์เหม็ด บาดาวี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Sada El-Balad ว่า
ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังผลักดันข้อเสนอให้สั่งบล็อกเกมนี้ โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับสภาสูงสุดเพื่อการกำกับดูแลสื่อ และสำนักงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTRA) อย่างไรก็ตาม จนถึงวันพุธที่ผ่านมา ยังไม่มีประกาศคำสั่งบล็อกเกมอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ที่มา: Ahram Online , royanews