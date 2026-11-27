หญิงบุกหา ‘กัน จอมพลัง’ ที่แท้เป็นภรรยาเก่า ‘นายเอก’ แค่อยากได้ค่าเช่า โต้ปมตบทรัพย์
ข้อมูลใหม่! นายเอก เจ้าของตึก เผยหญิงแว่นดำบุกวงสัมภาษณ์ ‘กัน จอมพลัง’ คือภรรยาเก่า ยันแค่ทวงค่าเช่าตึก 4.8 แสน โต้ปมตบทรัพย์
จากกรณีที่เพจ กัน จอมพลัง เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาที่ถูกระบุว่าเป็นเสียงการเรียกรับเงินหรือตบทรัพย์ ก่อนที่ นายเอก คู่กรณี ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความกลับคู่กรณีในข้อหาแจ้งความเท็จ หากคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ขอให้เปิดคลิปตัวเต็มออกมาอย่างชัดเจนและโปร่งใส
สำหรับข้อเท็จจริงเรื่องเงินและค่าเช่านั้น นายเอกชี้แจงอย่างละเอียดว่า เป็นการติดตามทวงค่าเช่าตึกที่ค้างชำระมานานถึง 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2562) ประกอบด้วย ค่าเช่าตึก เดือนละ 50,000 บาท, ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต (แบบเหมา) เดือนละ 30,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 80,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 480,000 บาท (หากรวมค่าส่วนกลางอีกประมาณ 20,000 บาท ตัวเลขจะอยู่ที่ราว 500,000 บาท)
ส่วนกรณีที่ในคลิปเสียงปรากฏตัวเลข 5 ล้านบาทนั้น นายเอกยืนยันว่า ไม่เคยมีการเรียกเงิน 5 ล้าน, 10 ล้าน หรือ 100 ล้านบาทอย่างแน่นอน และไม่เคยคิดดอกเบี้ย ต้องการเพียงแค่ค่าเช่าตามจริงเท่านั้น
วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2569) ในรายการโหนกระแส นายเอก ขอชี้แจงข้อมูลในมุมของตนเอง เริ่มด้วยการบอกประวัติว่า ตนเองมีหุ้นส่วนในโรงเรียนสอนเด็กและศิลปินเต้นและออแกไนซ์ (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) จากนั้นไปทำร้านอาหารและสถานบันเทิง ก่อนที่จะเจอกับบุคคลหนึ่งแนะนำว่าให้ไปเปิดร้านที่ประเทศกัมพูชา เมื่อได้ไปดูสถานที่จริงพบว่ามีตึกอยู่หัวมุมทำเลดี ตอนแรกตนจะเปิดเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ
ก่อนจะมีการปล่อยเช่าชั้นอื่น ๆ ของอาคาร ซึ่งคนที่ทำสัญญาด้วยคือ นายจิม ไม่ใช่ กัน จอมพลัง นายเอกอ้างว่าไม่ได้รับค่าเช่ามาเป็นเวลา 6 เดือน รวม 480,000 บาท โดยไม่มีการบอกเลิกสัญญา ทำให้สัญญายังมีผลและไม่สามารถนำไปให้ใครเช่าได้
ระหว่างในรายการ หนุ่ม กรรชัย สอบถามถึงกรณีที่วานนี้ (26 พ.ย.69) มีหญิงสาวคนหนึ่งสวมแว่นดำบุกหา กัน จอมพลัง กลางวงสัมภาษณ์อ้างว่าเคยซื้อเว็บพนันด้วย แท้จริงแล้วเธอคือภรรยาเก่าของนายเอก เลิกรากันประมาณครึ่งปีกว่าหลังตนป่วยเป็นไทรอยด์ ทั้งสองมีลูกด้วยกัน
หญิงคนดังกล่าวคือ คุณแหม่ม เดินทางมากับ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ อ้างเคยซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์พนันออนไลน์และเคยโอนเงินสมัครเปิดยูสเซอร์เพื่อเล่นเว็บพนันออนไลน์กับกัน