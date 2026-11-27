น่ารักมาก! “อิ้งค์ วรันธร” แชะรูปคู่ “พี่บุ๊ค” ลงโซเชียลครั้งแรก ฉลองวันเกิดสุดหวานฉ่ำ
น่ารักมาก! “อิ้งค์ วรันธร” แชะรูปคู่ “พี่บุ๊ค” ลงโซเชียลครั้งแรก ฉลองวันเกิดสุดหวานฉ่ำ ทำเหล่าคนดังแห่คอมเมนต์แซวสนั่น
นักร้องสาวเสียงใส “อิ้งค์ วรันธร” ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการฮือฮากันยกใหญ่ หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับ “บุ๊ค” แฟนหนุ่มนอกวงการลงโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชาย พร้อมแคปชันสั้นๆ แต่น่ารักกินใจว่า “Hbd คุณบุ๊ค”
งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไม่พลาด แห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น ไม่ว่าจะเป็น นนท์ ธนนท์ ที่โผล่มาแซวว่า “หยาาาาาาาา”, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ คอมเมนต์ว่า “หุหุหุหุหุ” รวมถึง เฟย ภัทร ที่เข้ามาแซวแบบจัดเต็มว่า “วิ้วฮิ้ววววววววววววววว”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สาวอิ้งค์เคยเปิดตัวพี่บุ๊คเป็นครั้งแรกกลางเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ Ink Waruntorn 10 Years Concert (สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น) เมื่อวันที่ 2–3 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยกล่าวขอบคุณฝ่ายชายที่คอยอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้เสมอทั้งในวันที่ดีและวันที่เหนื่อยล้าว่า
“อยากขอบคุณมากๆ ไม่รู้ตอนนี้เธอนั่งอยู่ตรงไหนในฮอลล์นี้ แต่ว่าการยืนตรงนี้มันก็มีทั้งแบบที่ดี และไม่ดีใช่ไหม? มีทั้งวันที่เราเหนื่อย แต่ก็รู้สึกว่าเราเติบโตมาแล้วก็มีเค้าคอยให้กำลังใจจริง ๆ นะคะ อิ้งค์อาจจะไม่เคยพูดถึงเลย แต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณมากๆ ที่เป็นกำลังใจที่ดีให้เสมอนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากๆ ค่ะพี่บุ๊ค”