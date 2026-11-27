แห่ห่วง! นางเอกดัง น้ำหนักลดฮวบ 15 กิโลกรัม ซูบผอม-อิดโรย แฟนๆ กังวลสุขภาพ
แห่ห่วง! “เจี่ยงซิน” นางเอกดัง น้ำหนักลดฮวบ 15 กิโลกรัม ภาพหลุดล่าสุดซูบผอม-อิดโรย แฟนคลับกังวลเรื่องสุขภาพ วอนอย่าฝืนตัวเอง
จู่ ๆ ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนซีรีส์จีนพูดถึงกันเป็นอย่างมากในขณะนี้ สำหรับกรณีของ เจี่ยงซิน (Jiang Xin / 蒋欣) นักแสดงสาวมากฝีมือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทบาท ฮวาเฟย แห่ง เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน (Empresses in the Palace) ซีรีส์ดังยอดนิยมที่เคยตราตรึงใจผู้ชม
ล่าสุดหลุดภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ ของ เจี่ยงซิน ในวัย 43 ปี หลายคนเห็นเธอแล้วจำแทบไม่ได้ ด้วยรูปร่างที่เปลี่ยนไปจากดาราสาวอวบอิ่มสดใส กลายเป็นซูบผอม เบ้าตาลึก ดูอิดโรย จนทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเจี่ยนซินกันยกใหญ่
เจี่ยงซิน เปิดเผยเทคนิคการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วว่า เธอใช้วิธีทำ IF แบบ 16:8 คู่กับการควบคุมอาหาร เน้นกินผักต้ม แตงกวา และเนื้อวัวเค็มน้อย พร้อมออกกำลังกายด้วยการเล่นพิลาทิส สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง จน เจี่ยงซิน สามารถลดน้ำหนักลงได้เกือบ 15 กิโลกรัม ในเวลาอันสั้น จากเดิมหนักประมาณ 70 กิโลกรัม เหลือเพียง 56 กิโลกรัม เท่านั้น
ภายหลังภาพชุดนี้แพร่สะพัดออกไป ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งรู้สึกเป็นกังวลว่าเธอกำลังหักโหมลดน้ำหนักมากเกินไป
ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าสังคมไม่ควรกดดันหรือวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของนักแสดงหญิงมากเกินไป เพราะเดิมทีเจี่ยงซินไม่ใช่คนอ้วน เพียงแต่เป็นคนโครงร่างใหญ่ตามธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องฝืนลดน้ำหนักอย่างหนักเพื่อให้เข้ากับค่านิยมความผอมบางของวงการบันเทิง