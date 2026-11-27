3 วันสุดท้าย ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วงเงินเหลือ 1,853 ล้าน เตือนใช้ก่อน 30 พ.ย.นี้
นับถอยหลัง ไทยช่วยไทย พลัส วงเงินรัฐเหลือ 1,853 ล้าน เตือนรีบใช้ก่อนหมดเขต 30 พ.ย. นี้ อัปเดตล่าสุดมีเฟสใหม่ไหม
รัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนเร่งใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 หลังพบว่ายังมีวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐคงเหลืออยู่อีกกว่า 1,853 ล้านบาท
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการฯ จากข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. ว่าโครงการได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนกดรับสิทธิแล้ว 26,740,565 ราย มีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,191,936 ราย และยอมรับเงื่อนไขพร้อมจำหน่ายสินค้าแล้ว 1,015,076 ราย
สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 43,284.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 24,886.9 ล้านบาท และเงินส่วนของประชาชน 18,397.9 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 41,315.5 ล้านบาท และบริการ Food Delivery 1,969.3 ล้านบาท เมื่อคิดเฉพาะวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมด 26,740.6 ล้านบาท ประชาชนใช้สิทธิไปแล้วร้อยละ 93 คงเหลือวงเงินอีกร้อยละ 7 หรือคิดเป็นมูลค่า 1,853.7 ล้านบาท
เงื่อนไขใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ก่อนหมดเขต 30 พ.ย.นี้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ 60 สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้
- ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
- บริการสั่งอาหาร Food Delivery : ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.
นับถอยหลัง 3 วันสุดท้าย ขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิคงเหลือรีบตรวจสอบยอดเงินในแอปฯ เป๋าตัง และวางแผนใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ อย่าปล่อยให้สิทธิสูญเปล่า เพราะทุกการใช้จ่ายช่วยลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือน สร้างรายได้ให้ร้านค้ารายย่อย
ไขข้อสงสัย ไทยช่วยไทย พลัส มีเฟสใหม่ไหม?
ส่วนกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย พลัส ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงปีใหม่ พร้อมแจกเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง มาตรการที่อนุมัติไว้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และยังไม่มีการอนุมัติขยายเวลาแต่อย่างใด
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มการเดินหน้าโครงการต่อในปีหน้าว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น ตัวเลขจีดีพีเติบโตอยู่ในช่วงขาขึ้น และคาดหวังว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ ที่ไปแสวงหามาจากนานาชาติ ตลอดจนรายได้ที่เกิดขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยเฟสต่อไปหรือไม่ นายอนุทินตอบสั้น ๆ ว่า “เศรษฐกิจโอเค” และเมื่อถูกถามย้ำว่าโครงการจะไม่ไปต่อใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องพิจารณาเป็นช่วง ๆ และต้องใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด