แม่-ลูกสาว บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบ ปอศ. ปมเส้นเงินมูลนิธิฯ บัญชีพ่อมี 3-4 ล้านสั่งอายัดแล้ว
น้องอันดามัน-แม่บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบ ปอศ. ปมเส้นเงินมูลนิธิฯ ด้าน ผบก.ปอศ. สั่งอายัดบัญชีพ่อ หลังพบยอด 3-4 ล้าน เตรียมประชุมชี้ขาดปรับสถานะ 30 พ.ย. นี้
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (27 พ.ย. 69) นางประนอม วงศ์ผู้ดี แม่ของ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. โดยไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน และเดินขึ้นไปบนอาคารทันที ในเวลาต่อมา น้องอันดามัน ลูกสาวคนโตของบุ๋ม พร้อมทนายความก็เดินทางมาสบทบเช่นกัน และไม่ สะดวกให้สัมภาษณ์ จากนั้นก็เดินเลี่ยงนักข่าวขึ้นอาคารไป
ทางด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีมูลนิธิองค์กรทำดีว่า “ขณะนี้การสอบปากคำพยานล็อต 3 ซึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ช่างทอม รวมถึงนางรัชนกและสามี ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว เตรียมประชุมพิจารณาลงมติในวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
และคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายวันนี้ อาจมีบุคคลที่ถูกปรับสถานะจากพยานเป็นผู้ต้องหาเพิ่มอีกประมาณ 2-3 ราย ก่อนจะรวบรวมสำนวนทั้ง 3 ล็อตส่งให้อัยการพร้อมกันในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้”
สำหรับเส้นทางการเงินของคนในครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา นั้น ผบก.ปอศ. ระบุว่า “ตำรวจต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรม โดยพบว่าเงินที่แม่ได้รับตลอดหลายปีมีเพียงหลักหมื่นบาท ส่วนลูกสาวต้องเรียกมาให้ข้อมูลประกอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน
ขณะที่บัญชีของพ่อตรวจพบเงินอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สั่งอายัดไว้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเงินที่ลูกสาวมอบให้ดูแลตามธรรมเนียมครอบครัวหรือไม่ และคนในครอบครัวรับรู้ถึงที่มาของเงินดังกล่าวหรือไม่
ส่วนกรณีของนางรัชนก คนทำบัญชี และสามีที่พบเส้นเงินประมาณ 6-7 ล้านบาท ทั้งคู่ชี้แจงว่าเป็นค่าจ้างทำบัญชีช่วงปี 2567-2568 ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาว่าคำชี้แจงสมเหตุสมผลหรือไม่” ทั้งนี้ พ่อของบุ๋ม ปนัดดา มีกำหนดนัดเข้าให้ปากคำในฐานะพยานวันที่ 1 ธันวาคมนี้
อ้างอิงจาก : ข่าวสด