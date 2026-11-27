กำหนดการ พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 1-5 ก.พ. 70
เปิดกำหนดการ พระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2570 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
27 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก พระลาน ได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2570 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2570
- เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2570
- เวลา 07.00 น. เชิญพระโกศพระศพไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง
- เวลา 17.00 น. พระราชทานเพลิงพระศพ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2570
- เวลา 08.00 น. เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง จากนั้นเชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2570
- เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570
- เวลา 10.00 น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นเชิญพระโกศพระอัฐิประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
- เวลา 17.00 น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังสีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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