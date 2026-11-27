บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2569 ได้เงินเท่าไหร่ ใครได้เพิ่ม ผู้พิการรับอีก 200
กรมบัญชีกลางอัปเดตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม 2569 ผู้ถือบัตรทุกคนจะได้วงเงินชุดเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ส่วนผู้พิการที่ถือบัตรจะได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทในวันที่ 18 ธันวาคม
วันที่ 1 ธันวาคม
– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคน/เดือน
– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม
(ตุลาคม – ธันวาคม 2569) 80 บาทต่อ 3 เดือน
– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคน/เดือน
ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า รถโดยสารเอกชน และเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการ
– มาตรการบรรเทาการระบายน้ำประปา ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(ใช้น้ำไม่เกิน 315 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท ส่วนต่างผู้มีสิทธิชำระเอง)
– มาตรการบรรเทาการค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(กรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินเองทั้งหมด)
หมายเหตุ: ผู้ที่ใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (e-KYC) ให้เรียบร้อย
หมายเหตุ: ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป
วันที่ 18 ธันวาคม
– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
เงิน 200 บาทจะเข้าบัญชีเดียวกับที่รับเบี้ยความพิการ 800 บาทอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นบัญชีของผู้พิการเองหรือของผู้ดูแลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
สรุปเป็นตัวเลขแล้ว ผู้ถือบัตรแต่ละคนมีวงเงินซื้อของกับค่าเดินทางรวม 1,050 บาทในเดือนธันวาคม บวกส่วนลดก๊าซ 80 บาทถ้ายังไม่ได้ใช้ในรอบนี้ ส่วนค่าน้ำค่าไฟเป็นวงเงินต่อครัวเรือน ไม่ใช่ต่อคน ผู้พิการที่เข้าเกณฑ์จะได้เงินสด 200 บาทเพิ่มจากนี้
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรที่สงสัยเรื่องสิทธิหรือยอดเงิน สอบถามได้ที่ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 หรือศูนย์บริการข้อมูลกรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ