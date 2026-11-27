งามหน้า วินมอเตอร์ไซค์ป่าตอง โก่งต่างชาติ 500 บาท โดนจี้หนัก ลดเหลือ 300 ชาวเน็ตจี้สอบ
เพจเฟซบุ๊ก ป้าข้างบ้าน in Phuket เผยแพร่ภาพกับคลิปวิดีโอ 3 ตอน แฉคลิป วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายหนึ่งในป่าตอง จังหวัดภูเก็ต คิดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 500 บาท ก่อนตัวเลขจะลดลงเหลือ 300 บาท เมื่อโดนชาวบ้านจี้เรื่องราคาแพงเกินเหตุ
เหตุการณ์ในคลิปเริ่มจากชายสวมเสื้อวินสีฟ้าขี่รถจักรยานยนต์มาส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ผู้ถ่ายคลิปเห็นเหตุการณ์พอดีจึงเดินเข้าไปถามว่าเก็บค่ารถเท่าไร คนขับตอบทันทีว่า 500 บาท
จากนั้นผู้ถ่ายคลิปถามต่อว่ารับผู้โดยสารมาจากจุดไหน คนขับอ้างว่ารับมาจากอนุสาวรีย์เก่า แต่ผู้ถ่ายแย้งกลับว่าเห็นนักท่องเที่ยวรายนี้เดินอยู่แถวซอยบางลา หลังคุยกันไปมา ค่าโดยสารที่เก็บจากนักท่องเที่ยวจึงออกมาอยู่ที่ 300 บาท ตามที่ปรากฏในคลิป
ผู้โพสต์มองว่าพฤติกรรมแบบนี้คือการขูดรีดนักท่องเที่ยว พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องเสื้อวินกับป้ายทะเบียนรถของคนขับ ก่อนเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบ เพราะกังวลว่าเรื่องลักษณะนี้จะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ต
ฝั่งชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็น ส่วนใหญ่อยากให้หน่วยงานรัฐจัดการเรื่องนี้จริงจัง หลายคนขอบคุณผู้โพสต์ที่ไม่ปล่อยผ่าน บางคนกังวลว่านักท่องเที่ยวจะหายไปจากป่าตองหากยังมีพฤติกรรมแบบนี้ อีกส่วนตั้งคำถามถึงประเภทรถกับป้ายทะเบียนในคลิป โดยมีผู้ให้ความเห็นว่าป้ายที่เห็นเป็นป้ายขาว ไม่ใช่ป้ายเหลืองของรถรับจ้าง ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข้อสังเกตนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดยังมาจากคลิปกับข้อกล่าวหาของผู้โพสต์ ตัวตนของคนขับกับข้อกล่าวหาเรื่องเก็บค่าโดยสารเกินควรยังต้องรอผลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นไม่พบรายงานการตั้งข้อหา ผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตัวเอง