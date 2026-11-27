ภาษีสหรัฐ 18% ศุภจี ยันไทยไม่เสียเปรียบเวียดนาม ยังไม่บังคับใช้
ศุภจี แจง สหรัฐเสนอร่างภาษีสินค้าไทยไม่เกิน 18% ไม่บวกเพิ่มของเดิม ชี้กระทบส่งออก 3 ล้านล้านบาท เช็กเทียบเพื่อนบ้านกับไทม์ไลน์เจรจาปี 2570
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าอัตราภาษีไม่เกิน 18% ที่สหรัฐเสนอเก็บจากสินค้าไทยรอบใหม่เป็นอัตรารวม ไม่บวกเพิ่มจากภาษีที่เก็บอยู่เดิม ทั้งยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าสหรัฐจะประกาศผลขั้นสุดท้าย
ตัวเลขชุดนี้มาจากร่างผลการไต่สวนตามมาตรา 301 เรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง (Structural Excess Capacity) ที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมคู่ค้า 14 ประเทศกับเขตเศรษฐกิจ จากทั้งหมด 16 รายที่สหรัฐเปิดไต่สวน ส่วนเม็กซิโกกับนอร์เวย์ทาง USTR ยังไม่สรุปผลในรอบนี้
ความเคลื่อนไหวนี้กระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง เพราะสหรัฐคือตลาดส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ ปี 2568 ไทยส่งสินค้าไปสหรัฐมูลค่า 2.37 ล้านล้านบาท คิดเป็นราวหนึ่งในสี่ของการส่งออกทั้งหมด ปีนี้คาดว่าจะขยับแตะ 3 ล้านล้านบาท ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่าการค้ากับสหรัฐเชื่อมโยงกับการจ้างงานในไทยราว 1.25 ล้านคน
สำหรับข้อกังวลว่าภาษีจะพุ่งบวกเพิ่มอีก 18% จากเดิมที่เสียอยู่ 12.5% หรือไม่ ศุภจีชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง อัตรา 18% นับรวมภาษีมาตรา 301 กรณีไทยไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับ (Forced Labor) ซึ่งสหรัฐเก็บอยู่ก่อนแล้วที่ 12.5% ระหว่างนี้ผู้ส่งออกไทยจึงยังเสียภาษีในอัตราเดิม อย่างไรก็ตาม ร่างข้อเสนอของสหรัฐยังเปิดช่องปรับอัตราของไทยขึ้นไปได้ถึง 25% หากเห็นว่าผลการหารือหรือคำมั่นจากไทยยังไม่น่าพอใจ
เทียบเพดานภาษีเพื่อนบ้าน เวียดนามหนักสุดในอาเซียน ไทยเกาะกลุ่มมาเลเซีย-อินโดนีเซีย
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ไทยอยู่ในกลุ่มเพดาน 18% ร่วมกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และบังกลาเทศ ขณะที่เวียดนามเผชิญอัตราสูงที่สุดในอาเซียนถึง 35% แต่อาจลดเหลือ 20% หากปิดดีลการค้ากับสหรัฐสำเร็จ สิงคโปร์อยู่ที่ 20% มีโอกาสลดเหลือ 10% อินเดียอยู่ที่ 25% ลดเหลือ 17% ได้หากบรรลุข้อตกลงทวิภาคี ด้านจีนเผชิญอัตรา 20% ซ้อนทับกับภาษีที่สหรัฐเก็บไว้ตั้งแต่สมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสวิตเซอร์แลนด์ ได้อัตรา 15%
ด้านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มองว่ามาตรการภาษีรอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าโลกที่แบ่งขั้วชัดเจนขึ้น ประเทศมหาอำนาจงัดกำแพงภาษีมาใช้กีดกันการค้า อัตรา 18% ยังไม่ใช่ตัวเลขชี้ขาด ไทยจึงยังไม่เสียเปรียบเพราะหลายประเทศเผชิญอัตราสูงกว่า เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันเสียภาษีสูงกว่าไทยชัดเจน ส่วนมาเลเซียกับอินโดนีเซียอยู่ในระดับเดียวกัน เขาย้ำว่าจุดนี้คือหัวใจของการรักษาความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งจัดทำคำชี้แจงเพื่อเจรจากับ USTR ให้ได้อัตราดีที่สุด คาดว่าจะเริ่มเจรจากันก่อนเข้าสู่ต้นปี 2570
เบื้องหลังดีล ART พร้อมเปิดโผสินค้าไทย 2,121 รายการที่สหรัฐยกเว้นภาษี
ศุภจีประเมินว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไปตามกลยุทธ์ของรัฐบาล ซึ่งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART) จนนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล กับประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ แนวทางนี้ช่วยให้ไทยคว้าอัตราเดียวกับเพื่อนบ้านที่ลงนาม ART ไปก่อนหน้า แม้ปัจจุบันไทยจะยังไม่ได้ลงนามความตกลงฉบับเต็มก็ตาม
ส่วนกลุ่มสินค้าปลอดภาษี ร่างล่าสุดของสหรัฐยกเว้นภาษีให้สินค้าไทยถึง 2,121 รายการ เพิ่มขึ้นจาก 1,658 รายการในร่างกรณีแรงงานบังคับ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตเองไม่ได้หรือผลิตไม่เพียงพอ ไทยยังเตรียมยื่นขอเพิ่มอีกประมาณ 15 กลุ่ม เช่น กุ้ง ข้าว อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง และถุงมือยาง
เปิดไทม์ไลน์โต้แย้ง USTR กับ 4 ด่านก่อนดีล ART มีผลบังคับใช้
ขั้นตอนต่อจากนี้ USTR เปิดให้ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 5 มกราคม 2570 ก่อนเปิดไต่สวนสาธารณะ (public hearing) ในวันที่ 25 มกราคม ศุภจีคาดว่าสหรัฐจะประกาศอัตราสุดท้ายราววันที่ 11 มีนาคม 2570 รัฐบาลจะใช้ช่วงเวลานี้ชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาของสหรัฐที่มองว่านโยบายอุตสาหกรรมไทยสร้างกำลังการผลิตล้นเกิน โดยยืนยันว่าไทยไม่ได้อุดหนุนเพื่อกระตุ้นการผลิตเกินความต้องการ ส่วนมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดก็สอดคล้องกับกติกาองค์การการค้าโลก
ขณะเดียวกัน ดีล ART ยังต้องผ่านกระบวนการภายในประเทศอีก 4 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นแรก ไทยกับสหรัฐจะร่วมขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย (legal scrub) ซึ่งศุภจีคาดว่าใช้เวลา 1 ถึง 2 เดือน ขั้นที่สอง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนลงนาม ขั้นที่สาม เปิดรับฟังความเห็นประชาชนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมวางมาตรการเยียวยากลุ่มที่อาจเผชิญผลกระทบ ขั้นสุดท้าย เสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงให้สัตยาบัน ภายใต้กรอบข้อตกลงนี้ ไทยตกลงเปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐ 99% โดยกำหนดโควตากับขั้นตอนนำเข้าเพื่อกำกับดูแลสินค้าอ่อนไหวที่ไทยผลิตเอง
อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีจริงที่สินค้าไทยต้องจ่ายยังคงต้องรอประกาศผลการไต่สวนขั้นสุดท้ายจาก USTR ส่วนรายละเอียดการเปิดตลาดรายสินค้าภายใต้ความตกลง ART รัฐบาลยืนยันว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนความตกลงมีผลบังคับใช้