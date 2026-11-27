แอร์มีนา ให้ปากคำมาราธอน เกือบ 4 ชม. ไม่พบพิรุธ ยังไม่แจ้งข้อหา
แอร์มีนา หรือ น.ส.มีนา แอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่เคยถูกจับในออสเตรเลียคดีขนยาเสพติด เข้าให้ปากคำกับคณะพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนนานเกือบ 4 ชั่วโมงในฐานะพยาน โดยยังไม่ถูกแจ้งข้อหาใด
ดร.วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ยืนยันกับสื่อมวลชนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2569 ว่า น.ส.มีนา เดินทางมาตามที่เคยรับปากไว้ เจ้าตัวกังวลเรื่องการเผชิญหน้ากับนักข่าว จึงประสานล่วงหน้าเพื่อขอไม่ให้มีสื่อร่วมรับฟัง คณะทำงานเห็นว่าผู้ให้ถ้อยคำมีสิทธิไม่ต้องออกสื่อ จึงจัดการสอบปากคำแบบปิด โดยมีอัยการกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ซึ่งนำโดยรองผู้บังคับการ ร่วมกันซักถาม
คำถามไล่ตั้งแต่ตอนที่ น.ส.มีนา รับงาน การเดินทาง การติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อพิสูจน์ว่าเธอรู้เห็นกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือไม่ อธิบดีอัยการเล่าว่า เธอให้ความร่วมมือตอบทุกคำถาม ผลการซักถามยังไม่พบข้อพิรุธหรือพยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินคดีได้ในตอนนี้ มีบางจุดที่เธอจำรายละเอียดไม่ได้ แต่เป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่ใช่สาระสำคัญของคดี
สำหรับเกณฑ์การตัดสินใจฟ้องใครสักคน ดร.วัชรินทร์ ยึดแนวทางของอัยการสูงสุด
“จะต้องได้ความและมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าเขากระทำผิดจริงจนศาลสามารถลงโทษได้ เราจึงจะดำเนินคดี”
ด้วยเหตุนี้ สถานะของ น.ส.มีนา จึงยังเหมือนวันแรกที่อัยการ ตำรวจ บช.ปส. กับตำรวจชุดจับกุมประชุมร่วมกัน ซึ่งตอนนั้นรายงานการสืบสวนของตำรวจยืนยันแล้วว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อธิบดีอัยการยังยกคดีส่งยาเสพติดไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มาเทียบ คดีนั้นผู้รับจ้างส่งของซึ่งไม่ใช่แอร์โฮสเตสไม่ได้รู้เห็นด้วย อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องแล้วปล่อยตัวกลับไทย ฝั่งไทยสอบแล้วไม่พบความเชื่อมโยงจึงไม่ดำเนินคดีเช่นกัน กรณีของ น.ส.มีนา ก็เป็นการสอบในฐานะพยาน คณะทำงานจึงไม่ต้องทำสำนวนความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเสนออัยการสูงสุด
ในมุมของการสืบสวน อธิบดีอัยการมองว่าคำให้การของ น.ส.มีนา มีประโยชน์หลายด้าน เนื้อหาตรงกับข้อมูลที่ตำรวจ บช.ปส. มีอยู่ก่อนแล้ว ขั้นต่อไป คณะทำงานจะรวบรวมคำให้การนี้เข้ากับการสอบสวนเพิ่มอีก 4 ประเด็นตามคำสั่งอัยการสูงสุด แล้วนัดประชุมกับพนักงานสอบสวน บช.ปส. อีกรอบ เพื่อตรวจว่ามีพยานหลักฐานส่วนใดเพิ่มเติมหรือขัดแย้งกันหรือไม่
ถ้ายังมีข้อสงสัย คณะทำงานอาจเรียก น.ส.มีนา มาสอบเพิ่ม หากพบพยานใหม่ที่ชี้ว่าเธอเกี่ยวข้องกับขบวนการ ก็นำมาพิจารณาดำเนินคดีได้ แต่ถ้าไม่มีประเด็นติดใจแล้ว คณะทำงานจะสรุปสำนวนรายงานอัยการสูงสุดว่าขั้นตอนส่วนนี้จบลง จากนั้นเดินหน้าขยายผลตามล่าผู้เกี่ยวข้องรายอื่นในขบวนการต่อไป
ย้อนกลับไปที่ต้นเรื่อง น.ส.มีนา ถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ขณะถือถุงผ้าลายช้างที่มีเฮโรอีนซุกอยู่ เธอถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้า และถูกควบคุมตัวราว 5 เดือน ก่อนอัยการออสเตรเลียถอนฟ้องทุกข้อหา เธอบินกลับถึงสนามบินเชียงใหม่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2569 โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ฝั่งไทย อัยการสูงสุดสั่งให้สอบสวนคดีนี้ในฐานะคดีที่เกิดนอกราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียก น.ส.มีนา ให้มาให้ข้อมูลในฐานะพยานครั้งแรกวันที่ 20 พฤศจิกายน แต่เธอแจ้งว่ายังไม่สะดวก จึงมีการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ตามมา ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 รายในไทยถูกจับกุม แจ้งข้อหา และส่งฟ้องต่อศาลอาญาแล้ว ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 รายที่ใช้ชื่อบัญชีว่า Rose Rose ยังหลบหนีอยู่
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดคำให้การของ น.ส.มีนา และ 4 ประเด็นที่อัยการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คดีของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายยังอยู่ในชั้นศาล ทุกคนยังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้คดีตามกฎหมาย