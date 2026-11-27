คลิปฉาว ปลัด อบต. สวมเสื้อกั๊กราชการ เขย่าไฮโลกลางงานศพ ฟันผิดวินัยแน่
นายสมนึก อรุณพรต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ยืนยันว่าชายสวมเสื้อกั๊กเครื่องแบบที่นั่งล้อมวงเขย่าไฮโลในงานศพตามคลิปที่แชร์กันว่อนโลกออนไลน์ คือปลัด อบต. ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเอง
สำหรับคลิปที่ถูกส่งต่อกัน เป็นภาพภายในงานศพของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นไม่ไกลจากที่ทำการ อบต.วังโตนด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ในภาพมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อกั๊กคล้ายชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต. นั่งร่วมวงไฮโลอย่างออกรส ขณะที่รอบข้างมีการตั้งวงดื่มเหล้าร้องเพลงกันครึกครื้น ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้ามาวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของข้าราชการที่สวมชุดหน่วยงานมานั่งเล่นการพนันในงานอวมงคล
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน อ้างอิงจากไทยรัฐ ได้ภาพจากคลิปไปให้นายก อบต. ตรวจดู หลังเปิดดูแล้ว นายสมนึกยืนยันว่าผู้ที่อยู่ในคลิปรับราชการในสังกัด อบต.วังโตนดจริง ปัจจุบันยังทำหน้าที่ปลัด อบต. ตามปกติ ส่วนตัวเขาเองเพิ่งรู้เรื่องและเพิ่งเห็นคลิปเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน พร้อมจำได้ว่าเป็นงานศพของคนในตำบลที่จัดเมื่อช่วงเดือนกันยายน
ส่วนเสื้อกั๊กในคลิป นายก อบต. ยืนยันว่าเป็นชุดที่ใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นแบบเสื้อกั๊กของทีมผู้บริหาร อบต. ที่ใช้กันทั่วประเทศ ด้านหลังพิมพ์ชื่อหน่วยงานไว้ชัดเจน ด้านหน้าปักชื่อ ตำแหน่ง กับตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน เขายังหยิบเสื้อกั๊กตัวจริงมาให้ผู้สื่อข่าวดูเทียบด้วย
ในเรื่องบทลงโทษ นายสมนึกยอมรับตรง ๆ ว่าพฤติกรรมในคลิปเข้าข่ายความผิดทางวินัยแน่นอน แต่เพราะเพิ่งรับตำแหน่งนายก อบต. ได้ไม่นาน จึงยังไม่แม่นข้อกฎหมายกับขั้นตอนทางวินัย หลังจากนี้จะเร่งรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบราชการ ย้ำว่าจะไม่ปกป้อง แม้เป็นลูกน้องของตัวเองก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในขณะนี้มาจากคำยืนยันของนายก อบต. เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือผลสอบใด ๆ ออกมา ทางหน่วยงานยังไม่เปิดเผยชื่อของปลัด อบต. รายนี้ ผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้ตามกระบวนการ