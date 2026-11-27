ด่วน! ไฟไหม้โรงงานเก็บสี ซ.ราษฎร์พัฒนา 15 แสงเพลิงเต็มพื้นที่ จนท.เร่งสกัด
ด่วน! ไฟไหม้โรงงานเก็บสี ซ.ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 15 แสงเพลิงเต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัด ป้องกันไฟลุกลาม
27 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand V-2 รายงานเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ซอยราษฎร์พัฒนา 15 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หลังสายด่วน 199 และศูนย์วิทยุผ่านฟ้ารับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 10.57 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้าจึงเร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ประกอบกิจการจำหน่ายสี เพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นที่ 2 ซึ่งมีทินเนอร์เป็นเชื้อเพลิง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ติดค้างภายในอาคาร เจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง
ต่อมาเวลา 11.13 น. มีการรายงานเพิ่มเติมว่า อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น (แก้ไขจากเดิม 3 ชั้น) ขณะนี้แสงเพลิงลุกลามเต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงวางหัวฉีดจำนวน 3 หัวฉีด เพื่อเร่งสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลาม ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป