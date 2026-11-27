ปิดตำนาน เดอะมอลล์โคราช 26 ปี ไม่ต่อเช่าที่ดิน 52 ไร่ บริการวันสุดท้าย 19 ม.ค. 70
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินเดอะมอลล์โคราชทั้ง 2 แปลง รวม 52 ไร่ ปิดฉากศูนย์การค้าที่อยู่คู่เมืองย่าโมมา 26 ปี โดยจะให้บริการวันสุดท้ายวันที่ 19 มกราคม 2570
บริษัททำเอกสารแจ้งผู้เช่าพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ให้เหตุผลว่าไม่บรรลุข้อตกลงเรื่องสิทธิ์การใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดิน จากนั้นเตรียมทำหนังสือแจ้งพนักงานและซัพพลายเออร์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 พร้อมจัดโปรโมชันใหญ่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2569 ไปจนถึงวันปิดให้บริการ
ที่ดินศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชมีเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินของเจ้าของ 2 กลุ่ม ได้แก่ ตระกูลเชิดชัย 32 ไร่ และตระกูลเกียรติภิญโญชัย หรือกลุ่มเทพนคร อีก 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดถนนมิตรภาพ
ปมสำคัญอยู่ที่ที่ดิน 20 ไร่ของกลุ่มเทพนคร ซึ่งเสนอค่าเช่าสัญญา 30 ปี สูงกว่า 4,800 ล้านบาท ก่อนปรับลดเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท ในการเจรจาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 แต่เดอะมอลล์ยังมองว่าต้นทุนสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางธุรกิจ
ส่วนที่ดินอีก 32 ไร่ของตระกูลเชิดชัย เคยมีบันทึกข้อตกลงเช่าต่ออีก 30 ปี โดยนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 พร้อมหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน แต่เมื่อแผนลงทุนไม่เป็นไปตามข้อตกลงเดิม แนวทางดังกล่าวยุติลงเช่นกัน ทำให้เดอะมอลล์ไม่เหลือที่ดินสำหรับทำศูนย์การค้าต่อในจุดนี้
ย้อนกลับไป เดอะมอลล์โคราชเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ถือเป็นศูนย์การค้านอกกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่กลุ่มเดอะมอลล์ของตระกูลอัมพุชเลือกลงทุน โครงการแรกมีพื้นที่ราว 200,000 ตารางเมตร เงินลงทุนกว่า 5,400 ล้านบาท ก่อนทุ่มอีกกว่า 2,000 ล้านบาท รีโนเวตใหญ่ช่วงปี 2558 ถึง 2559 ขยายเป็น 350,000 ตารางเมตร บนพื้นที่รวมประมาณ 80 ไร่
ตลอด 26 ปี ตลาดค้าปลีกโคราชเปลี่ยนไปมาก เทอร์มินอล 21 โคราช เปิดปลายปี 2559 ห่างจากเดอะมอลล์ไม่ถึง 2 กิโลเมตร ตามด้วยเซ็นทรัล โคราช ในปี 2560 จนพื้นที่ค้าปลีกในเมืองทะลุ 1 ล้านตารางเมตร ขณะที่ผู้บริโภคหันไปซื้อของออนไลน์มากขึ้น กำลังซื้อบางส่วนกระจายไปปากช่องและเขาใหญ่ และมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินถึงโคราช ทำให้เข้ากรุงเทพฯ ง่ายกว่าเดิม
ผลประกอบการของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด สะท้อนแรงกดดันชัดเจน
- ปี 2562 รายได้ 2,413 ล้านบาท
- ปี 2563 รายได้ 1,988 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.31 ล้านบาท
- ปี 2564 รายได้ 1,872 ล้านบาท ขาดทุน 16.46 ล้านบาท
- ปี 2565 รายได้ 2,093 ล้านบาท กำไร 25.09 ล้านบาท เป็นปีสุดท้ายที่มีกำไร
- ปี 2566 รายได้ 1,294 ล้านบาท ขาดทุน 24.53 ล้านบาท
- ปี 2567 รายได้ประมาณ 1,301 ล้านบาท ขาดทุนกว่า 6.5 ล้านบาท
- ปี 2568 รายได้ประมาณ 1,296 ล้านบาท ขาดทุนกว่า 1.8 ล้านบาท
รายได้ปี 2568 ต่ำกว่าปี 2562 ราว 1,117 ล้านบาท หรือประมาณ 46%
ก่อนหน้านี้ นายอัสนี เชิดชัย ทายาทตระกูลเชิดชัย เคยเปิดเผยว่า การต่อสัญญาเช่าที่ดินกับเดอะมอลล์ไม่ได้พิจารณาเฉพาะรายได้จากค่าเช่า แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และธุรกิจในพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากศูนย์การค้ามีบทบาทต่อการเติบโตของจังหวัดนครราชสีมามายาวนาน
การปิดสาขาโคราชไม่ได้แปลว่าเดอะมอลล์หยุดลงทุน บริษัทเตรียมโยกทรัพยากรไปที่โครงการ Bangkok Mall ย่านบางนา และศูนย์การค้าแห่งใหม่บนที่ดิน 30 ไร่ ย่านรามคำแหง ฝั่งตรงข้าม 1981 ซึ่งจะเริ่มพัฒนาในปี 2570 เป็นพลาซาสูง 5 ชั้น เน้นร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ รองรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม คาดเปิดบริการภายในปี 2571
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