เปิดตัวแฟน? ขวัญ อุษามณี ควงหนุ่มหล่อลอยกระทง รู้แล้วคือใคร โปรไฟล์ปังมาก
จับตาสถานะหัวใจ ‘ขวัญ อุษามณี’ ควงหนุ่มหล่อลอยกระทงริมเจ้าพระยา แห่เปิดวาร์ป ‘ครูพี่ป๊อป ณัฐพงศ์’ ชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวแฟน ด้าน อ.เบียร์ การันตีตัวจริงหล่อล่ำ
แฟนคลับและชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์หลังนางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศการไปลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านบัญชี TikTok @kwanusa9 ในคลิปเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นขณะที่สาวขวัญและชายหนุ่มข้างกายร่วมกันจุดธูปเทียนและขอพรต่อหน้าพระจันทร์ ก่อนจะปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำ หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไป หลายคนต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นการเปิดตัวแฟนคนใหม่หรือไม่
สำหรับชายหนุ่มคนดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ “ครูพี่ป๊อป ณัฐพงศ์ นำศิริกุล” นักธุรกิจ พิธีกร 3 ภาษา ได้แก่ ไทย-จีน-อังกฤษ ทั้งยังเป็นผู้ประกาศข่าว ล่าม วิทยากร และอาจารย์สอนภาษาจีน ที่เดินทางไปลอยกระทงกับขวัญพร้อมคอยดูแลเทกแคร์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันด้วย
ขณะที่ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ก็ถูกแฟนคลับถามถึงเรื่องนี้ระหว่างการไลฟ์สด โดยมีคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงหนุ่มที่ไปลอยกระทงกับขวัญ ซึ่ง อ.เบียร์ ตอบกลับทันทีที่เห็นรูปว่า “คุณครูพี่ป๊อป เคยเจอกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ คุ้น ๆ ครูพี่ป๊อป คนนี้กูเคยเจอแล้ว เขาเคยเป็นพิธีกรตอนไปบรรยาย คนนี้เก่งมาก พูดภาษาจีน พูดภาษาอังกฤษได้”
อ.เบียร์ เล่าต่อว่า งานดังกล่าวเป็นงานสัมมนาที่รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และเชิญตนไปบรรยาย โดยครูพี่ป๊อปเข้ามาขอพูดคุยด้วยเป็นการส่วนตัวและบอกว่าติดตามอยู่ พร้อมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ ทำให้ตนจำได้แม่นยำว่าอีกฝ่ายเป็นคนปฏิบัติธรรม เก่ง ตัวจริงหล่อ สูงพอ ๆ กับตน แต่ตัวใหญ่มาก ล่ำ หุ่นดี และหน้าตาดี