สาเหตุไฟไหม้ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ย้ำมีประกันภัยคุ้มครอง เยียวยาผู้บาดเจ็บเต็มที่
สาเหตุไฟไหม้ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เผยคุณภาพอากาศรอบโรงกลั่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ย้ำมีประกันภัยคุ้มครอง เยียวยาผู้บาดเจ็บเต็มที่
27 พฤศจิกายน 2569 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยแพร่หนังสื่อชี้แจงกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ย่านพระโขนง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
เมื่อเวลาประมาณ 14.45 น. เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมเพลิงและดับเพลิงได้ ภายในเวลา 15.15 น. (30 นาที) ซึ่งสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและเหตุการณ์สงบลงแล้ว และได้หยุดการดำเนินงานของหน่วยผลิตทั้งหมด (Shutdown) ทันทีเพื่อความปลอดภัย
ตั้งแต่เกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ติดตามคุณภาพอากาศโดยเครื่องวัดอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (AQM) อย่างต่อเนื่องแบบ real time ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้ในพื้นที่พระโขนง บางนา และบางน้ำผึ้ง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงกลั่น
จากการปฏิบัติงานพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงกลั่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเมื่อเวลา 17.30 น. กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรัศมี 3-4 กม. รอบโรงกลั่น ซึ่งเป็นพื้นที่ในรัศมีเดียวกัน ได้ยืนยันผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน่วยแตกโมเลกุล (Hydrocracking Unit) และมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 9 ราย โดยขณะนี้กลับบ้านแล้วจำนวน 2 ราย ซึ่งบริษัทฯ จะดูแลเป็นอย่างดี และหากได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จะเยียวยาอย่างเต็มที่ เหมาะสม และเป็นธรรม ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์และประเมินความเสียหายของอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ รวมทั้งประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ