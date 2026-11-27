เจ้าของฟาร์มใจสลาย! ไก่ซิลกี้ 60 ตัว ตายยกเล้า ฝูงหมาจรพังกรง-รุมขย้ำ
เจ้าของฟาร์มใจสลาย! พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุไก่ซิลกี้ กว่า 60 ตัว ตายเกลื่อน หลังฝูงหมาจรพังกรงกลางดึก รุมขย้ำยกเล้า ม้าแคระเกือบไม่รอด ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (27 พ.ย. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊ก วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม – Viva Foresta Farm โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นระบุว่า ไก่ซิลกี้ ที่ทางฟาร์มเลี้ยงเอาไว้ เพื่อเปิดให้ลูกค้าพาครอบครัวมาเที่ยวชมสัตว์อย่างใกล้ชิด ถูกกลุ่มสุนัขจรพังกรงเข้ามารุมกัดจนไก่ทั้งเล้าเกือบ 60 ตัว เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
“ความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น พ่อแม่พันธุ์น้องไก่ซิลกี้ขนฟูของเรา เป็นน้องไก่ที่น่ารักชอบวิ่งมาอ้อนลูกค้า อยู่กับเรามากว่า 9 ปี ตั้งแต่เปิดฟาร์มวันแรก น้องไก่ต๊อก น้องเป็ด ไม่เหลือแล้ว กว่า 60 ชีวิต ทั้งที่อยู่ในกรงอย่างดี หมาจรจัดใจร้ายพังกรงเข้าไปไม่เหลือ สงสารน้องไก่ น้องเป็ด มาก ๆ ลูกค้าก็น้อยอยู่แล้ว ยังต้องมาเจอกับเจ้าหมาใจร้ายอีก กำลังหาจุดเข้าของเจ้าหมาใจร้ายอยู่ว่าเข้ามาทางไหน ทั้ง ๆ ที่มีรั้วรอบฟาร์ม”
จากที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ติดต่อสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสูญเสียของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทาง วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม แล้วทราบว่า “ทางทีมงานมาทำความสะอาดคอกแล้วเห็นความเสียหาย พร้อมกับเห็นสุนัขจรอยู่ภายในฟาร์มจำนวน 4 ตัว จึงทำการไล่ออกไปจากฟาร์ม จากนั้นจึงกลับมาไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า สุนัขน่าจะแอบเข้ามาช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เมื่อทางฟาร์มตรวจสอบความเสียหายพบว่า โซนที่ได้รับความเสียหายและสูญเสียคือบริเวณโซนคอกไก่และคอกเป็ด รวมมูลค่าความเสียหายถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว”
ส่วนการดำเนินการต่อหลังจากนี้ ทางฟาร์มแจ้งกับผู้สื่อข่าวไทยเกอร์ว่า “เบื้องต้นอาจจะต้องประเมินอีกครั้งว่าควรจะปิดโซนคอกไก่และเป็ดเอาไว้ก่อนหรือไม่ แต่ทางฟาร์มมีลูกไก่ซิลกี้ อายุประมาณ 1 สัปดาห์อยู่ในกล่องอนุบาลอยู่แล้ว และมีไข่ที่รอฟักอยู่บางส่วน หลังจากนี้จะต้องรอให้เด็ก ๆ โตก่อนถึงจะนำออกมาโชว์ได้ และจะต้องเลี้ยงเด็ก ๆ ชุดนี้ให้กลายมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปในอนาคต แต่ส่วนนี้ต้องอาศัยเวลามากพอสมควร
สำหรับเรื่องความปลอดภัยของสัตว์ในฟาร์ม จากนี้จะมีการหาทางป้องกันไม่ให้สุนัขจรหาช่องทางเข้ามาในฟาร์มได้อีก รวมถึงตรวจเช็กทุกจุดของรั้วในฟาร์มว่ามีตรงจุดไหนชำรุดเสียหายหรือไม่ เพื่อทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน จากนั้นจะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสุนัขจรอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยืนยันว่า ทาง วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้เหมือนเดิม”
อ้างอิงจาก : FB วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม – Viva Foresta Farm