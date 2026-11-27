รู้แล้ว จุดต้นเพลิง ไฟไหม้โรงกลั่นบางจาก เจ็บ 9 ราย สาเหตุยังรอสรุป
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเหตุไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เกิดขึ้นที่หน่วยแตกโมเลกุล หรือ Hydrocracking Unit มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ไฟเริ่มไหม้เวลาประมาณ 14.45 น. บริษัทควบคุมเพลิงและดับได้ภายในเวลา 15.15 น. รวม 30 นาที จากนั้นสั่งหยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัย
ผู้บาดเจ็บทั้ง 9 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย บริษัทระบุว่าจะดูแลทุกรายเป็นอย่างดี และหากมีผู้ได้รับผลกระทบจะเยียวยาอย่างเต็มที่ เหมาะสม และเป็นธรรม
ด้านคุณภาพอากาศ บางจากติดตามผลแบบเรียลไทม์จากเครื่องวัดอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ ที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่พระโขนง บางนา และบางน้ำผึ้ง ผลตรวจวัดรอบโรงกลั่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดซ้ำเมื่อเวลา 17.30 น. ในรัศมี 3 ถึง 4 กิโลเมตรรอบโรงกลั่น ซึ่งเป็นพื้นที่รัศมีเดียวกัน ผลยืนยันตรงกันว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายของอุปกรณ์อย่างละเอียด ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมระบุว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หนังสือชี้แจงลงนามโดยนางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท โดยระบุว่าหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
หน่วยแตกโมเลกุลที่เป็นจุดเกิดเหตุ เป็นหน่วยผลิตที่ใช้ไฮโดรเจนร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง เพื่อแตกน้ำมันหนักให้กลายเป็นน้ำมันเบา เช่น ดีเซลและน้ำมันอากาศยาน
ก่อนหน้านี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนแจ้งภายหลังว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว