อึ้ง! ปุ้มปุ้ย เคยจองเฮลิคอปเตอร์ 2.6 แสนไปพัทยา เพราะลูกคิดถึง เผยสเปคหลังโสด
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เปิดใจชีวิตลูกสองไม่ง่าย เผยวิธีจัดการความรู้สึกผิดหลังมีลูก อึ้งเคยกดจองเฮลิคอปเตอร์ 2.6 แสน ไปพัทยาเพราะลูกคิดถึง
รายการ Mothership Podcast EP39 ได้สัมภาษณ์ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา คุณแม่ลูกสองและครีเอเตอร์ชื่อดัง เผยเรื่องราวรอบด้านตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูแกร่ง ตัวตนที่แท้จริงเบื้องลึก ประสบการณ์การเป็นแม่ การรับมือดราม่า ตลอดจนมุมมองความรัก และการจัดระเบียบชีวิตใหม่
หลายคนคุ้นชินกับภาพลักษณ์ของปุ้มปุ้ยว่าเป็นคนสตรอง ปากแจ๋ว ด่ามาด่ากลับไม่โกง วันนี้เธอขอออกมาโต้กลับชี้แจงว่าท่าทีเช่นนั้นจะใช้เฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักและไม่ได้ให้ค่าเท่านั้น โดยมีหลักการคือใครโยนอะไรมาก็ตอบแทนกลับไปแบบนั้น เพื่อไม่ให้โดนย่ำยี แต่หากเป็นคนในวงเพื่อนหรือคนที่เธอรัก เนื้อแท้ของเธอคือ People Pleaser หรือ คนที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจและยอมคนอื่น
ปุ้มปุ้ยเผยว่าภายในจิตใจเป็นคนอ่อนโยนและเซนซิทีฟมาก มักกลัวว่าตัวเองจะดีไม่พอ กลัวไม่ได้รับความรักและกลัวเป็นคนไม่มีประโยชน์ หากรักใครจะพยายามทำตัวให้มีประโยชน์กับคนนั้นเสมอ ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ปลูกฝังมาแต่เด็กว่า คนที่ทำงาน คนที่มีประโยชน์ หรือคนเก่ง ถึงจะได้รับความสนใจ ทำให้ชีวิตเหมือนต้องสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ
เธอยอมรับว่า คนอื่นภายนอกไม่สามารถทำร้ายจิตใจเธอได้เลย แต่คนที่จะทำร้ายเธอได้มีเพียง “คนที่เธอรัก” เท่านั้น ความสุขของเธอจึงมักถูกนำไปผูกติดกับสายตาและการให้คุณค่าของคนรัก
หลังจากมีลูกชายคนโต น้องไซอันบลู และลูกสาวคนเล็ก น้องวานิลลา ปุ้มปุ้ยยอมรับว่าตัวเองมีความนุ่มนวลลง จากเดิมในอดีตที่มักพูดคำหยาบเพราะมองว่าดูเท่ เก๋ และแสดงถึงความจริงใจในกลุ่มเพื่อน แต่เมื่อมีลูกกลับหยุดพูดคำหยาบได้โดยอัตโนมัติ เพราะไม่อยากให้ลูกซึมซับ และต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกภาคภูมิใจ
ส่วนการตอบโต้คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ ปุ้มปุ้ยระบุว่าปัจจุบันตอบน้อยลงมาก เนื่องจากไม่มีเวลาและไม่อยากเสียพลังงาน หากจะตอบกลับในตอนนี้ต้องเป็นวันที่เธออารมณ์ดีและมีเวลาว่าง โดยมองเป็นเรื่องตลก ขำขัน หรือเป็นการตอบเอาคอนเทนต์และมีมตามกระแส แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ตอบด้วยความแค้นและต้องการต่อสู้
ปุ้มปุ้ยเปิดเผยว่า สิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นแม่ไม่ใช่ความเหนื่อยล้าทางกาย แต่คือ “การจัดการความรู้สึกตัวเองให้เป็นแม่ที่มีความสุข และอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่เอาไปผูกไว้กับลูก” ที่ผ่านมาเธอรู้สึกผิดตลอดเวลาหากต้องออกไปทำกิจกรรมใด ๆ โดยไม่มีลูกร่วมอยู่ด้วย
ในอดีตเธอจะไม่ยอมออกจากบ้านเลยหากไม่ใช่งานที่ได้เงิน โดยจะคิดคำนวณมูลค่าเงินเพื่อชดเชยกับเวลาที่ต้องห่างลูกและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานและครอบครัวโดยไม่มีการไปปาร์ตี้สังสรรค์เลย
ปัจจุบัน ปุ้มปุ้ยเริ่มฝึกฝนที่จะไม่รู้สึกผิด ด้วยการหากิจกรรมทำเพื่อตัวเอง เช่น การออกไปตีพิกเคิลบอล (Pickleball) การไปรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มเพื่อนสาว และวางแผนทริปเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนาม 2 คืน โดยเสียงที่ช่วยปลดล็อกความกังวลของเธอได้ดีที่สุดคือเสียงของลูก หากลูกพูดว่า “ไปเลย” หรือยืนยันว่าอยู่ได้จะทำให้เธอออกไปข้างนอกได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ เธอยังเล่าวีรกรรมความทุ่มเทเพื่อลูกว่า ในช่วงที่น้องไซอันไปพักที่พัทยากับคุณย่าแล้วคิดถึงบ้าน วิดีโอคอลมาร้องไห้บอกอยากกลับ เธอถึงขั้นค้นหาใน TikTok เพื่อจองเฮลิคอปเตอร์ในราคา 260,000 บาท เพื่อเดินทางไปรับลูกให้ถึงภายใน 40 นาที แต่สุดท้ายมีพายุมรสุมและน้ำท่วม จึงต้องเปลี่ยนเป็นขับรถไปรับแทน
ส่วนเวลาที่ต้องออกไปทำงาน ปุ้มปุ้ยจะอธิบายให้ลูกเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาว่า ของเล่น โรงแรมดี ๆ หรือการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องแลกมาด้วยการทำงานหาเงินของแม่
ในช่วงท้าย ปุ้มปุ้ยเปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันที่มีสถานะโสดว่า มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นจากการถอยกลับมารักและสนใจตัวเอง เธอเริ่มออกไปทำสิ่งที่เคยอยากทำแต่ไม่เคยได้ทำ เช่น การไปตระเวนรับประทานร้านอาหารที่เคยเซฟไว้ (แม้บางร้านจะไม่อร่อยจนทั้งขำทั้งร้องไห้) และการได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับกลุ่มเพื่อน
เธอยอมรับตรง ๆ ว่ายังชอบคนหล่อ แต่สิ่งที่ต้องการจริง ๆ คือ “คนที่อบอุ่นแม้ในวันที่ไม่เข้าใจกัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ช่วยให้วันที่เราอารมณ์ไม่ดีเบาลงได้” อย่างไรก็ตามเธอยังไม่รีบร้อนและต้องรอสัญญาณความพร้อมจากลูกก่อน
ปุ้มปุ้ยตั้งใจจะสอนให้ลูกทั้งสองคนรักตัวเองให้เป็นและรักคนอื่นอย่างถูกวิธี สำหรับ น้องไซอัน อยากให้เติบโตเป็นสุภาพบุรุษที่สามารถดูแลผู้หญิงได้ ไม่อยากให้ไปเกาะผู้หญิง ส่วนน้องวานิลลา เธออยากสอนให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องคาดหวังหรือพึ่งพาผู้ชาย
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