ถกสนั่น ผัวอยากหย่า เมียไม่ยอมมีเซ็กซ์ มัวเลี้ยงลูก ภรรยาโต้ ชีวิตอีกมุม ฟังแล้วสงสารมาก
ส่องสองมุมชีวิตคู่สุดตึงเครียด เมื่อความสัมพันธ์ถึงจุดอิ่มตัวเรื่องบนเตียงจนนำไปสู่คำถามเรื่องการหย่า ขณะที่แม่ลูก 2 เล่าภาระเลี้ยงลูกและทำงานหนักแต่ไร้คนช่วยดูแล
ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มักพังลงไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่โตเพียงอย่างเดียว แต่สะสมมาจากช่องว่างเล็ก ๆ ที่ไม่ถูกเติมเต็มและภาระที่หนักอึ้งจนเกินต้าน
เมื่อความต้องการพื้นฐานในชีวิตสมรสหายไปนานเกือบปี คำถามเรื่องการหย่าจึงผุดขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลาเดียวกัน หลายคนกลับต้องเผชิญความเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกเล็กตามลำพัง ทำงานหนักแทบไม่ได้พัก แต่กลับไร้แรงสนับสนุนจากอีกฝ่าย
ฝั่งหนึ่งเผชิญภาวะชีวิตคู่ที่ไร้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามานานเกือบ 1 ปีเต็ม ทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้ว ทำให้เกิดคำถามว่าความห่างเหินระดับนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจหย่าได้หรือไม่ สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความสัมพันธ์ขาดความใกล้ชิด ความอดทนของอีกฝ่ายย่อมมีขีดจำกัด
อีกฝั่งหนึ่งเล่าชีวิตที่หนักหน่วงไม่แพ้กัน เมื่อต้องเลี้ยงลูก 2 คน คนโตอายุ 4 ปี 5 เดือน และคนเล็กอายุ 7 เดือน พร้อมทำงานด้านการพยาบาลที่ต้องขึ้นเวรยาวตั้งแต่ 16 ชั่วโมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง หรือขึ้นเวร 3 คืน และขับรถไปกลับระยะทางเกือบ 60 กิโลเมตร
แม้จะมีเวลาพัก แต่กลับไม่เคยสอบถามหรือคิดถึงลูก โทรหาเฉพาะตอนเมาหรือตอนถูกผู้ใหญ่ตำหนิ ยิ่งลูกคนเล็กและคนโตยิ่งไม่เคยถามหา ขณะที่หลังเลิกงานยังต้องทำกับข้าวให้ลูกกิน จัดการคนเล็กต่อด้วยคนโตที่เอาแต่ใจ กว่าจะเคลียร์ตัวเองเสร็จก็ดึก และต้องตื่นกลางดึกมาป้อนนมลูกคนเล็กก่อนออกไปทำงาน
ในส่วนของค่าเลี้ยงดู มีข้อมูลระบุว่าคนแรกได้เดือนละ 2,000 บาท นอกเหนือจากเงินบำนาญที่ได้รับทุกปี และคนที่สองได้เดือนละ 4,000 บาท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยเด็ก 2 คนจะตกคนละ 2,000 บาท
เมื่อความห่างเหินในชีวิตคู่มาบรรจบกับภาระการเลี้ยงดูและงานที่หนักหน่วง ช่องว่างระหว่างคนสองคนจึงยิ่งกว้างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าชีวิตครอบครัวไม่ได้วัดกันแค่การมีสถานะร่วมกัน แต่ขึ้นอยู่กับการใส่ใจและแบ่งเบาภาระกันจริงในแต่ละวัน
เช็กข้อกฎหมายหากภรรยาไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เกือบปี ฟ้องหย่าได้หรือไม่?
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 การฟ้องหย่าต้องมีเหตุเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยการไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาเกือบ 1 ปี ไม่ได้ทำให้เกิดสิทธิฟ้องหย่าสำเร็จโดยอัตโนมัติ
กฎหมายมาตรา 1516 (10) กำหนดเหตุฟ้องหย่าในกรณีคู่สมรสมีสภาพทางกายที่ทำให้ไม่สามารถร่วมประเวณี หรือไม่สามารถมีกิจกรรมทางเพศตามที่กฎหมายระบุได้ตลอดกาล ซึ่งแตกต่างจากการไม่มีความต้องการทางเพศชั่วคราว หรือการปฏิเสธเพศสัมพันธ์จากความเหนื่อยล้าและภาระเลี้ยงลูก
หากมีปัญหาความสัมพันธ์ร้ายแรงจนเกิดความเดือดร้อนเกินสมควร อาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามเหตุฟ้องหย่าข้ออื่น เช่น มาตรา 1516 (6) ว่าด้วยการไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามสมควร หรือกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสอย่างร้ายแรง โดยศาลต้องพิจารณาพฤติการณ์และพยานหลักฐานเป็นกรณีไป
อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนสมรสไม่ได้หมายความว่าคู่สมรสมีสิทธิบังคับให้อีกฝ่ายมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม หากต้องการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ จำเป็นต้องรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่าย รวมถึงพิจารณาว่ามีภาระใดในครอบครัวที่ควรแบ่งเบากันมากขึ้น
การเลี้ยงลูกไม่ใช่เพียงการหาเงินจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ยังรวมถึงการเตรียมอาหาร พาลูกไปโรงเรียน ดูแลเมื่อเจ็บป่วย และการอยู่กับลูกในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงกาย
สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญปัญหาความต้องการทางเพศไม่ตรงกันหลังมีลูก การพูดคุยเรื่องการพักผ่อน การแบ่งหน้าที่เลี้ยงลูก และความรู้สึกของแต่ละฝ่าย อาจช่วยให้เข้าใจต้นเหตุของปัญหาได้มากกว่าการนับจำนวนเดือนที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว