อาลัย ‘ลุงเอก’ ควาญช้างคู่ใจพ่อแสนหลวง จากไปสงบ เผยความตั้งใจสุดท้าย
บ้านตระกูลแสนช้าง แจ้งข่าวเศร้า ‘ลุงเอก’ ควาญช้างคู่ใจพ่อแสนหลวง เสียชีวิตคาดสาเหตุจากโรคประจำตัว เผยความตั้งใจอยากผลักดันศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ใหญ่
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 วงการคนรักช้างร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “คุณลุงเอก” ควาญช้างประจำ “พ่อแสนหลวง” แห่งบ้านช้างตระกูลแสน หลังเพจ บ้านช้างตระกูลแสน Doo Chang Doo Doi Chiang Mai เผยแพร่ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่า คุณลุงเอกจากไปอย่างสงบ เบื้องต้นแพทย์คาดว่าอาจเกิดจากโรคประจำตัว อย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
สำหรับ ลุงเอก เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการดูแลช้างไถ่ชีวิต และมีความเมตตาต่อสัตว์ใหญ่ด้วยหัวใจมาโดยตลอด นอกจากทำหน้าที่เพียงแค่ควาญช้างผู้ดูแลพ่อแสนหลวงแล้ว ยังรักและความผูกพันกับช้างอย่างลึกซึ้ง มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ และมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ ความอดทน และความเมตตาในการดูแล
ลุงเอกปรารถนาที่อยากมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตช้างตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจชีวิตของช้างมากกว่าการมองเห็นเพียงภาพความน่ารักหรือความยิ่งใหญ่ แต่อยากให้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ความต้องการ และการดำรงชีวิตของช้างอย่างแท้จริง
แม้วันนี้คุณลุงเอกจะไม่ได้อยู่ร่วมเดินทางต่อบนเส้นทางแห่งการดูแลช้างแล้ว แต่ความรัก ความเมตตา และความตั้งใจที่มีต่อสัตว์ใหญ่เหล่านี้ ยังคงเป็นเรื่องราวและคุณค่าที่ผู้คนรอบข้างจะจดจำไว้เสมอ
ทั้งนี้ บ้านช้างตระกูลแสนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ขอให้ดวงวิญญาณของคุณลุงไปสู่สุคติ และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปได้ พร้อมทิ้งท้ายข้อความอาลัยว่า “หลับให้สบายนะครับคุณลุงเอก ขอบคุณสำหรับความรักและความเมตตาที่มอบให้กับช้างตลอดมา”
ข้อมูลจาก : บ้านช้างตระกูลแสน Doo Chang Doo Doi Chiang Mai และ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่
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