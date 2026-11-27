สื่อจีนรายงาน นทท.สาว 2 ราย ถูกชายร่วมชาติ วางยาลักพาตัว เรียกค่าไถ่ในพัทยา
สื่อจีนรายงาน นักท่องเที่ยวสาว 2 ราย ถูกชายร่วมชาติวัย 37 ปี วางยาลักพาตัว เรียกค่าไถ่ในพัทยา 2 ล้านบาท ก่อนตำรวจไทยช่วยเหลือสำเร็จ
สื่อของประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ชายชาวจีนรายหนึ่งเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจในกรุงเทพฯ หลังเพื่อนสาว 2 คนที่เดินทางไปเที่ยวพัทยาขาดการติดต่อ ในวันเดียวกัน ทั้งคู่วิดีโอคอลมาหาเพื่อนกะทันหันเพื่อขอยืมเงิน 500,000 บาท ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั้งสองคนวิดีโอคอลมาอีกครั้งในสภาพมีผ้าปิดตาและมัดตัวไว้ที่เบาะหลังรถยนต์ โดยมีชายต้องสงสัยข่มขู่ให้โอนเงินเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท
จากรายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตำรวจตามไปพบผู้เสียหายที่พัทยาขณะคนร้ายจับทั้งคู่เป็นตัวประกันอยู่ในรถ โดยมัดมือคนหนึ่งไว้ทั้งสองข้างและใช้มีดจี้คออีกคน เจ้าหน้าที่อาศัยจังหวะเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้ แต่คนร้ายใช้มีดจี้คอตัวเองขู่ ตำรวจจึงยิงปืนช็อตไฟฟ้าสยบและควบคุมตัวไว้
ระหว่างปฏิบัติการมีตำรวจ 1 นายบาดเจ็บที่หลังเพราะปืนช็อตไฟฟ้าพลาดโดน ส่วนคนร้ายบาดเจ็บที่ลำคอจากการทำร้ายตัวเอง เจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลก่อนคุมตัวไปโรงพัก
ตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยคือ นายชุย ชายชาวจีนวัย 37 ปี พร้อมยึดของกลางเป็นมีด เชือก และผ้าปิดตา เบื้องต้นผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าเรียกค่าไถ่จริง ด้านผู้เสียหายให้การว่าคนร้ายบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีของเขา ตำรวจจึงตั้งข้อหา “ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ” และ “ลักพาตัวหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลอายุเกิน 15 ปีขึ้นไปเพื่อเรียกค่าไถ่” เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน ตำรวจไทยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นายชุยรู้จักผู้เสียหายผ่านโซเชียลมีเดียและนัดเจอกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน จากนั้นวันที่ 17 พฤศจิกายน เขาเดินทางไปพบทั้งคู่ที่พัทยา กระทั่งค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน ทั้งสามคนนัดกันไปดูพระอาทิตย์ตก นวด และช้อปปิ้ง ก่อนที่ฝ่ายชายจะขับรถเช่าพาผู้เสียหายไปยังที่พักแห่งหนึ่ง
ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างทางเกิดอาการเวียนหัวและสติเลือนราง ก่อนคนร้ายจะจับแยกขัง ปิดตา มัดมือมัดเท้า และย้ายสถานที่กักขังถึง 3 แห่ง ฝ่ายชายยอมรับว่าซื้อยาเม็ดสีขาวมาจากกรุงเทพฯ แล้วแอบใส่ลงในเครื่องดื่มของผู้เสียหาย ขณะนี้ตำรวจกำลังส่งตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันเรื่องการวางยา
นอกจากนี้ สื่อยังรายงานกรณีของ เสี่ยวหลี่ ชายหนุ่มจากเมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ย ที่ตอบข้อความแฟนสาวจากจังหวัดตากเมื่อค่ำวันที่ 10 พฤศจิกายน ก่อนปิดเครื่องและขาดการติดต่อไป ทั้งที่เพิ่งบินมาถึงไทยเพียง 3 วัน
ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน ครอบครัวเผยว่าเจ้าตัวอ้างว่าบริษัทส่งมาทำงานต่างประเทศ แต่ทั้งแฟนสาว แม่ และเพื่อนต่างไม่รู้จักชื่อบริษัท แฟนสาวเล่าว่าตอนแรกเขาปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วแต่กลับเปลี่ยนใจกะทันหัน โดยมีคนในต่างประเทศจองตั๋วเครื่องบินให้ ขณะนี้ครอบครัวแจ้งความที่มณฑลเหอเป่ยและตำรวจกำลังเร่งสืบสวน
ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนหลังเกิดคดีพลเมืองจีนหายตัว กักขังหน่วงเหนี่ยว และหลอกพาข้ามแดนไทย-เมียนมาหลายครั้ง มิจฉาชีพมักอ้างเรื่องงานรายได้สูง ดูงานธุรกิจ ร่วมลงทุน หรือทำโปรเจกต์ ล่าสุดยังเกิดกลลวงรูปแบบใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังคนทำงานไลฟ์สดและสายบันเทิงในจีนโดยหลอกชวนมาถ่ายทำหรือแสดงงาน สถานทูตจึงเตือนพลเมืองจีนที่จะมาไทยให้เพิ่มความระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อกลลวงเหล่านี้
ที่มา: sohu