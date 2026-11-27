น่าใจหาย! ภาพล่าสุด ห้างดังยุค 90 ย่านลาดพร้าว ชั้นบนปิดเงียบ ร้างเกือบทั้งโซน
เปิดภาพล่าสุด ‘อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว’ ห้างฯ ดัง แห่งยุค 90 ย่านลาดพร้าว ร้านค้าชั้นบนปิดเงียบ ร้างเกือบทั้งโซน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้างสรรพสินค้าและสวนน้ำชื่อดังระดับตำนานช่วงยุค 90 ที่อยู่คู่ชาวลาดพร้าวมาอย่างยาวนานเกือบ 40 ปีแล้ว สำหรับ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว (Imperial World Ladprao)
ล่าสุด (17 พ.ย. 69) ได้พบภาพอันน่าใจหาย เมื่อผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @wth.channel ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นภาพภายในห้าง อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ที่ปัจจุบันแทบจะกลายเป็นห้างร้างไปแล้ว แม้ว่าชั้นล่างจะยังมีร้านค้า ร้านอาหารมาเปิดให้บริการอยู่ แต่กลับไม่คึกคักเหมือนในช่วงยุครุ่งเรืองเมื่อเกือบ 40 ปีก่อนแล้ว
ยิ่งขึ้นไปชั้นบนก็ยิ่งพบกับความน่าใจหาย บางโซนทุกร้านปิดกิจการหมด เหลือทิ้งไว้แค่ภาพความทรงจำวันวาน และในบางมุมที่เจ้าของคลิปเดินไปนั้นก็แอบมีความน่ากลัวอยู่บ้าง
ห้างแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เนื้อที่ 28 ไร่ มีพื้นที่ศูนย์การค้าราว 150,000 ตารางเมตร และเคยประกาศปรับปรุงครั้งใหญ่ไปแล้ว
เดือนธันวาคม 2565 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด ประกาศรีโนเวตครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี งบประมาณ 800 ถึง 1,000 ล้านบาท พร้อมสร้างสกายวอล์กเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่อยู่ติดห้าง
งานเริ่มจริง แต่เริ่มจากชั้นล่างสุด กรุงเทพธุรกิจรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ว่าการปรับปรุงเดินหน้ามาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2566 โดยปิดใหญ่ที่ชั้น BF ซึ่งเป็นโซนร้านอาหาร ก่อนกลับมาเปิดเดือนมีนาคม 2567 ในชื่อ IM Food Station ราคาอาหารเริ่มต้นหลักสิบบาท
ชั้นใต้ดินเป็นเพียงเฟสแรก แผนต่อไปคือไล่ปรับปรุงทุกชั้นขึ้นไป และปรับพื้นที่โดยรอบรับสายสีเหลือง หลังจากนั้นยังไม่มีรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะอีกเลย
ห้างยังไม่ได้ร้างทั้งหลัง บิ๊กซีเป็นผู้เช่ารายใหญ่ราว 20% ของพื้นที่ และต่อสัญญาเช่าใหม่ 30 ปีไปแล้ว ในพื้นที่ยังมีตลาดสด ส่วนตึกด้านหลังห้างมีนักธุรกิจจีนเช่าทั้งตึก 30 ปี ทำเป็นโรงแรมรับนักท่องเที่ยวจีน
ที่ดินเป็นของเจ้าของห้างเอง เมื่อปี 2561 นายสงครามซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมหลังสัญญาเช่าหมด พร้อมซื้อที่ดินด้านหลังอีก 31 ไร่ รวมเป็น 68 ไร่ มูลค่า 5,500 ล้านบาท และวางแผนพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม 3 ถึง 4 อาคารในอนาคต
สถานีลาดพร้าว 83 เปิดพร้อมสายสีเหลืองทั้งสายเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และอยู่ติดกับห้าง ซึ่งเป็นปลายทางที่สกายวอล์กตั้งใจจะเชื่อมถึง
แต่อิมพีเรียลไม่ใช่ห้างเดียวที่รอรถไฟสายนี้ ก่อนอิมพีเรียลประกาศรีโนเวตเพียงเดือนเดียว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ประกาศลงทุน 20,000 ล้านบาท ปรับโฉมสาขาบางกะปิและบางแคเป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ โดยให้เหตุผลว่ารับสายสีเหลืองเช่นกัน
เดอะมอลล์ บางกะปิ อยู่บนถนนเส้นเดียวกัน พื้นที่ 350,000 ตารางเมตร มากกว่าอิมพีเรียลที่ 150,000 ตารางเมตรกว่าเท่าตัว นางศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป ระบุว่ารัศมี 10 กิโลเมตรรอบบางกะปิมีประชากรกว่า 2 ล้านคน และแผนดังกล่าวมีโรงภาพยนตร์ SFX อยู่แล้ว ขณะที่อิมพีเรียลยังอยู่ระหว่างเจรจากับ SF และเมเจอร์
ช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทเดียวกันนี้ลงทุนที่อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ปรับชั้น 6 และชั้น 7 เป็นโซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีลานสเก็ตบอร์ดและลานสเก็ตน้ำแข็งมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
อ้างอิงจาก : มติชน , กรุงเทพธุรกิจ , มติชน เดอะมอลล์ กรุ๊ป , TikTok @wth.channel