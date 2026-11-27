แต่งแล้ว! นก อุษณีย์-ม่วย นิธิตรา เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น จูบหวานฉลองเปลี่ยนสถานะ
แต่งแล้ว! นก อุษณีย์-ม่วย นิธิตรา จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์อบอุ่น จูบหวานฉลองเปลี่ยนสถานะ ท่ามกลางครอบครัว-คนสนิทแห่ร่วมงานยินดี
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักนักแสดงสาว นก อุษณีย์ วัฒฐานะ และนักแสดง-ผู้ประกาศข่าวสาว ม่วย นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์ ที่ควงคู่สวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาห์อย่างเรียบง่ายอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ (26 พ.ย. 69) ณ บ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ บรรยาภายในงานคราคร่ำไปด้วยบุคคลอันเป็นที่รักของเจ้าสาวทั้งสอง ทั้งครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ คนสนิท เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานรักและแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
โดย นก อุษณีย์ เพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ ม่วย นิธิตรา แต่งงานขณะชมความสวยงามอลังการของการแสดงพลุในเทศกาลดอกไม้ไฟ ริมแม่น้ำสุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อคืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังจากทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2548 ก่อนจะตัดสินใจลองคบหาดูใจกันในฐานะคนรักในปี 2566 และตกลงเข้าพิธีแต่งงานกันหลังคบกันได้ 3 ปี
“นก อุษณีย์” คุกเข่าขอแต่งงาน “ม่วย นิธิตรา” แฟนสาว กลางเทศกาลดอกไม้ไฟริม กรุงโตเกียว
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อ้างอิงจาก : FB Pokchonn Dissayabutra, IG rb_vox