หนุ่มงง! สรรพากรเรียกแจงภาษี ช็อกโดนคนจีน สวมชื่อปักตะกร้าแต่ใช้บัญชีตัวเอง
หนุ่มงง! กรมสรรพากรเรียก ชี้แจงปมเลี่ยงภาษี ตรวจสอบพบคนจีน สวมชื่อปักตะกร้า แต่ใช้บัญชีตัวเองรับเงินบน TikTok ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หนุ่ม เมืองนนท์” โพสต์เล่าประสบการณ์หลังกรมสรรพากรเรียกเข้าชี้แจงกรณีไม่ยื่นภาษี ทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มาก่อน โดยกรมสรรพากรแจ้งว่าในปี 2567 เขามีรายได้จาก TikTok สูงถึง 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางแพลตฟอร์มส่งรายงานรายได้ให้กรมสรรพากรโดยตรง
หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน เจ้าตัวได้รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2567-2568 จากทุกธนาคารเพื่อใช้ยืนยันความบริสุทธิ์ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมรวม 1,400 บาท จาก 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 200 บาท, ธนาคารไทยพาณิชย์ 200 บาท, ธนาคารกรุงไทย 500 บาท และธนาคารกรุงเทพ 500 บาท
เมื่อเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากร ผลการตรวจสอบพบว่าเลขบัญชีธนาคารที่ TikTok โอนเงินรายได้ 2.5 ล้านบาทไปให้นั้น ไม่ตรงกับเลขบัญชีของเจ้าตัว แต่กลับระบุชื่อผู้รับรายได้เป็นชื่อของเขา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขบัญชีปลายทาง พบว่าเป็นบัญชีของชาวจีนรายหนึ่งชื่อ “หวัง ลี…” ทำให้เจ้าตัวหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเลี่ยงภาษีในที่สุด
ผู้โพสต์อธิบายกลโกงของมิจฉาชีพว่า คนร้ายนำชื่อและเลขบัตรประชาชนของเขาไปใช้สมัครปักตะกร้าขายสินค้าใน TikTok โดยระบุชื่อผู้รับเงินเป็นชื่อของเขา แต่กรอกเลขบัญชีธนาคารเป็นของคนร้ายเอง ขณะที่ระบบของแพลตฟอร์มไม่ได้ตรวจสอบว่าชื่อและเลขบัญชีตรงกันหรือไม่ ทำให้เงินรายได้โอนเข้าบัญชีคนร้าย แต่ภาระภาษีกลับตกมาอยู่ที่เจ้าของชื่อ
กรมสรรพากรระบุว่า กรณีนี้ถือเป็นเคสแรกและเป็นกลโกงรูปแบบใหม่ของกลุ่มคนจีนที่ใช้เลี่ยงภาษี เจ้าหน้าที่เตรียมประสานตำรวจดำเนินคดีต่อไป เนื่องจากคาดว่าปีภาษี 2568 และ 2569 อาจเกิดปัญหาซ้ำอีก
ด้านเจ้าของโพสต์ระบุอีกว่า เรื่องนี้ทำให้ประสาทเสียและเสียค่าเอกสาร 1,400 บาทไปฟรีๆ เพราะเรื่องจบตั้งแต่ตรวจพบว่าเลขบัญชีไม่ตรงกัน พร้อมทิ้งท้ายว่าผู้ที่ปักตะกร้ารับรายได้อยู่แล้วสามารถสบายใจได้ เพราะคนร้ายไม่สามารถนำข้อมูลไปทำซ้ำได้