เปิดข้อความสุดอาลัย โหน่ง ชะชะช่า ถึง สจ.จิมมี่ น้องรักผู้สร้างเสียงหัวเราะ เสียชีวิตแล้ว
โหน่ง ชะชะช่า นักแสดงตลกชื่อดัง โพสต์ข้อความอาลัยถึงการจากไปของ นายทองทบ บุญ-หลง หรือ สจ.จิมมี่ อายุ 38 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 6 ซึ่งเสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุภายในบ้านพัก พร้อมรำลึกถึงความทรงจำที่จิมมี่เคยมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้ครอบครัวทุกครั้งที่ได้พบกัน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โหน่ง พร้อมด้วย นก ภรรยา เดินทางไปร่วมงานศพของจิมมี่ เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัว ก่อนเผยแพร่ภาพบรรยากาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ โหน่ง ชะชะช่า พร้อมข้อความถึงน้องชายคนสนิทที่จากไป
ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “จิมมี่น้องทำให้ครอบครัวพี่มีความสุขมากๆ” โดยโหน่งย้อนถึงช่วงเวลาที่จิมมี่เดินทางมาหา ทั้งการกินข้าว พูดคุย เล่นสนุก หยอกล้อ และโทรศัพท์หากัน ซึ่งล้วนเป็นความทรงจำที่มีร่วมกัน ก่อนปิดท้ายคำอำลาว่า “หลับให้สบายน้องรัก”
ก่อนหน้านี้ โหน่งเคยโพสต์ภาพคู่กับจิมมี่ขณะยังมีชีวิตอยู่ เผยให้เห็นความสนิทสนมของทั้งสองคน ทั้งภาพหยอกล้อและแสดงความรักต่อกัน พร้อมเขียนข้อความแสดงความเสียใจถึงครอบครัว และขอให้จิมมี่ไปสู่ภพภูมิที่ดี
นอกจากนี้ ยังเลือกใช้เพลง ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะ (สถานีสุดท้าย) ของ TOMUBOX ประกอบโพสต์อาลัย โดยมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจ รวมถึง ต๋อง ชวนชื่น ที่ร่วมแสดงความอาลัยและสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิต
สำหรับ สจ.จิมมี่ มีชื่อจริงว่า นายทองทบ บุญ-หลง เป็นนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เขต 6 อำเภอองครักษ์ ในการเลือกตั้งปี 2568 ก่อนมีรายงานว่าเสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุภายในบ้านพักเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ แม้จิมมี่ไม่ได้เป็นนักแสดงตลก แต่มีความสนิทสนมกับโหน่งและครอบครัว โดยข้อความอาลัยครั้งล่าสุดได้บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวัน และความสุขที่เคยมีร่วมกันก่อนการจากลา
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