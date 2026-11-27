ณวัตน์ ชนะคดี ‘กามิน’ ศาลยกฟ้อง ถูกเรียกนอกรอบ 5 ล้าน ยันไม่จ่ายหรือไกล่เกลี่ย
ณวัฒน์ เปิดจหลังชนะคดี ‘กามิน’ ศาลยกฟ้องชี้ไม่มีมูลความผิด เผยถูกเรียกค่าเสียหายนอกรอบ 5 ล้าน ยันไม่ขอไกล่เกลี่ย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ ออกมาเปิดใจหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ “จี กามิน” ติ๊กต๊อกเกอร์สาวชาวเกาหลี มอบอำนาจให้ทนายความในไทยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาท โดยศาลชี้ว่าไม่มีมูลแห่งความผิด
ล่าสุด ณวัฒน์ให้สัมภาษณ์หลังคำพิพากษาของศาล เปิดเผยว่า ตอนนี้ตนชนะคดีและเป็นอิสระสมชื่อ “อิสรไกรศีล” อย่างแท้จริง เพราะไม่เหลือคดีความติดตัวบนศาลอีกเลยแม้แต่คดีเดียว ไม่ว่าจะเป็นคดีกับอินฟลูเอนเซอร์ไทยและต่างชาติ รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็จบหมดแล้ว จนเจ้าตัวถึงกับบอกว่าแอบรู้สึกโหวง ๆ ที่ไม่ค่อยมีภาระ ส่วนอนาคตจะมีคดีใหม่เข้ามาอีกหรือไม่นั้นตอบไม่ได้ เพราะบางครั้งเดินอยู่เฉย ๆ ก็มีคนนำเรื่องมาให้ แต่ตนเคารพกฎหมาย หากใครคิดว่าตัวเองถูกต้องและอยากฟ้องก็ยินดีสู้ตามกระบวนการ
ณวัฒน์เล่าถึงรายละเอียดการต่อสู้คดีว่า ฝั่งกามินเคยติดต่อขอค่าเสียหายนอกรอบ 5 ล้านบาท โดยกามินบินมาจากเกาหลีเพื่อมาศาลด้วยตัวเองในวันสืบโจทก์และสืบพยาน รวมถึงเดินทางมาเอง 1 นัดในวันฟังคำพิพากษา ส่วนนัดเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นไม่ได้เดินทางมา แต่ส่งทนายความมาแทน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการไกล่เกลี่ยหลังบ้านเพราะอีกฝ่ายอ้างว่าเดินทางมาขึ้นศาลแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ณวัฒน์ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะคดีเดินมาถึงจุดที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้ว หากจะไกล่เกลี่ยต้องแยกไปอีกห้องหนึ่งและจะไม่มีการอ่านคำพิพากษา ซึ่งวิธีนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าใครผิดหรือถูก เท่ากับทั้งตนและกามินไม่มีใครผิดเลย ต่างจากการอ่านคำพิพากษาที่ชี้ชัดลงไปเลยและสามารถคัดคำพิพากษาไปใช้อ้างอิงได้
หากอีกฝ่ายจะยื่นอุทธรณ์ก็ถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ตนมั่นใจว่าชนะแน่นอน เพราะชั้นอุทธรณ์จะไม่มีการสืบโจทก์หรือสืบพยานใหม่ ศาลจะพิจารณาจากหลักฐานเดิมแล้วอ่านคำตัดสินเลย
บอสใหญ่ ยังเผยเบื้องหลังก่อนขึ้นศาลว่า ทนายความทั้งสองฝ่ายเคยเจรจากัน โดยฝั่งกามินเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินหลายล้านบาท แต่ตนยืนยันว่าไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย จึงไม่เจรจาเรื่องจ่ายเงินและยินดีเพียงแค่ถอยคนละก้าวแล้วจบเรื่อง ทว่าอีกฝ่ายยืนกรานจะเอาเงินและพาเรื่องขึ้นศาล ทำให้ตนต้องรีบบินกลับจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วน เพื่อไปขึ้นสืบพยานตั้งแต่เช้าเต็ม ๆ 1 วัน
เจ้าตัวยังได้เล่าบรรยากาศระหว่างการซักค้านหน้าบัลลังก์ ทนายความฝั่งกามินใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินกว่าเหตุ ถึงขั้นหยิบกระดาษซัดลงบนโต๊ะตรงหน้าณวัฒน์ จนเจ้าตัวต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากผู้พิพากษาให้ช่วยปรามพฤติกรรมก้าวร้าว และขอให้ทนายคู่กรณีเอ่ยคำขอโทษก่อนจึงจะยอมให้การต่อ ซึ่งทนายก็ยอมขอโทษและสืบพยานต่อจนจบกระบวนการ ก่อนณวัฒน์จะทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า ตอนนี้ตนไม่มีคดีติดตัวแล้ว หากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาเจอกัน แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ยินดีต้อนรับ