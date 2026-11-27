ทักษิณ โวย ตั๋วบินชั้นประหยัด ไป-กลับเชียงใหม่พุ่งเกือบ 3 หมื่น จี้หน่วยงานคุมราคาด่วน!
ทักษิณ ชินวัตร โวยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับเชียงใหม่พุ่งเกือบ 3 หมื่นบาท จี้หน่วยงานคุมราคาด่วน! โวสมัยรัฐบาลไทยรักไทย แค่ 999 บาท
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (27 พ.ย. 69) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโพสต์ข้อความร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Thaksin Shinawatra เรื่องราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ช่วงงานประเพณียี่เป็งราคาพุ่งไปถึงเกือบ 30,000 บาท โวสมัยรัฐบาลไทยรักไทย นำเข้าสายการบินประหยัดมาเมืองไทยครั้งแรก เคยเห็นราคาแค่ 999 บาทเท่านั้น
““ขอร้องเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ”
ผมไปงานลอยกระทงที่เชียงใหม่ เลขาฯ ผมได้พยายามจองตั๋วเครื่องบินที่เราเรียกว่า Low Cost Airline (สายการบินประหยัด) ตั๋วหายากมาก ราคาตั๋วไปกลับเริ่มต้น 13,000 กว่า ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนตั๋วราคาขึ้นไป 23,000 บาท ซื้อผ่านเว็บฯ ปาเข้าไปเกือบ 30,000 บาท ซึ่งแพงกว่าตั๋วไปกลับฮ่องกงเสียอีก นี่เขาไม่เรียกว่า “ Low Cost Airline ”
ที่ผมพูดก็เพราะว่าสมัยรัฐบาล “ไทยรักไทย” ได้นำ “Low Cost Airline ” เข้ามาเมืองไทยครั้งแรก 20 ปีที่แล้ว เพราะอยากให้ชาวบ้านธรรมดา ๆ ของเราได้ใช้บริการ
เมื่อก่อนเราเห็นแข่งกันลดราคา เราเคยเห็น 999 บาทไปกลับเชียงใหม่-กรุงเทพฯ วันนี้เราแข่งกันเป็น “High Cost Airline ” จะเรียก Luxury ก็ไม่ได้ เพราะ Luxury แต่ราคา บริการยังเป็นแบบ Economy อยู่ดี จึงอยากให้กระทรวงคมนาคมช่วย ” Cap Max “ คือคุมราคาขั้นสูงให้ด้วย และหากจะมีตัวแปรผันตามราคาน้ำมัน ก็ขอให้เป็นธรรม
ตอนสมัยรัฐบาลแพทองธาร ผมเคยโวยมาครั้งหนึ่ง แต่ความร่วมมือของหน่วยงานยังช้ามาก ขอฝากทุกฝ่ายด้วยครับ ผมขอร้องเรียนแทนชาวบ้านธรรมดา ๆ ครับ
ดร. ทักษิณ ชินวัตร
27 พ.ย. 69″
อ้างอิงจาก : FB Thaksin Shinawatra