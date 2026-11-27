ฮุน เซน รับเอง! ไม่อยากให้กัมพูชารีบพ้น ประเทศด้อยพัฒนา หวั่นเสียสิทธิเงินกู้
ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยอมรับว่า สมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตนเป็นผู้ตัดสินใจชะลอการพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country หรือ LDC) เนื่องจากกังวลว่าหากเปลี่ยนสถานะเร็วเกินไป กัมพูชาอาจสูญเสียสิทธิพิเศษด้านการเงิน โดยเฉพาะการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อภาระหนี้ของรัฐบาล
สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ว่า ฮุน เซน ได้แชร์คลิปวิดีโอของนักวิชาการชื่อ เจีย เตียะ (Chhay Tech) ซึ่งอธิบายเรื่องการพ้นสถานะ LDC หลังประเทศลาวพ้นจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงในกัมพูชา โดยมีฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตั้งคำถามว่า เหตุใดประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวจึงสามารถพ้นสถานะดังกล่าวได้แล้ว ขณะที่กัมพูชายังต้องรอถึงปี 2572
ต่อมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Hakleng Lim แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของฮุน เซน โดยอธิบายว่าการอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีสิทธิประโยชน์หลายด้าน ทั้งการส่งออกสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วโดยได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้า เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และสิทธิพิเศษภายใต้กฎการค้าระหว่างประเทศ
ฮุน เซน เข้ามาตอบความคิดเห็น โดยระบุว่ายังมีประโยชน์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เนื่องจากประเทศในกลุ่ม LDC สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ต่างจากเงินกู้เชิงพาณิชย์ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอธิบายว่า ระหว่างดำรงตำแหน่ง ตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะหากกัมพูชาต้องกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ อาจสร้างภาระทางการเงินอย่างหนัก พร้อมยอมรับว่าการตัดสินใจชะลอการพ้นสถานะ LDC เป็นการตัดสินใจของตนเองในเวลานั้น
ฮุน เซน ทิ้งท้ายด้วยข้อความเปรียบเทียบว่า “หากยังยืนไม่มั่นคง ก็อย่าเพิ่งรีบวิ่ง เพราะอาจล้มได้” เพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมกัมพูชาจึงไม่ควรเร่งพ้นสถานะก่อนที่เศรษฐกิจจะพร้อมรับผลกระทบ
สำหรับสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือ LDC เป็นการจัดกลุ่มขององค์การสหประชาชาติ (UN) สำหรับประเทศที่ยังมีข้อจำกัดด้านรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อม โดยประเทศกลุ่มนี้มีสิทธิได้รับมาตรการช่วยเหลือพิเศษจากนานาชาติ
กัมพูชาอยู่ในกลุ่ม LDC มาตั้งแต่ปี 2534 ก่อนจะผ่านเกณฑ์การประเมินของสหประชาชาติสองครั้งติดต่อกันในปี 2564 และ 2567 จนได้รับการอนุมัติให้พ้นสถานะอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ธันวาคม 2572
อย่างไรก็ตาม การพ้นสถานะ LDC ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วทันที แต่หมายถึงการมีระดับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่สหประชาชาติกำหนด และต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศ
วันเดียวกับที่ฮุน เซน ออกมาชี้แจง กระทรวงการวางแผนกัมพูชาได้ร่วมกับสหประชาชาติจัดประชุมเพื่อเตรียมยุทธศาสตร์รองรับการพ้นสถานะ LDC ในปี 2572 โดยมุ่งลดผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ด้วยตนเอง
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