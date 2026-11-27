ทนายเดชา เล่าความฝัน ประธานโทรอ้างชื่อลูกพี่ สุดท้ายโดนเท บอกให้ดำเนินคดี
“ทนายเดชา” เล่าความฝัน ประธานคนหนึ่ง โทรหาเจ้าหน้าที่อ้างชื่อลูกพี่ สุดท้ายโดนเท บอกให้ดำเนินคดีไปเลย ก่อนย้ำอย่าเดาว่าเป็นใคร
27 พฤศจิกายน 2569 นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือ “ทนายเดชา” ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมาก โดยระบุว่า
“เมื่อคืนฝันว่ามีประธานคนหนึ่งโทรไปหาเจ้าหน้าที่ อ้างชื่อลูกพี่ เจ้าหน้าที่โทรกลับหาลูกพี่ ลูกพี่บอกไม่ช่วยให้ดำเนินคดีไปเลย” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “อย่าไปเดานะครับว่าเป็นใคร 555”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายพร้อมพยายามคาดเดาว่าบุคคลที่ทนายเดชากล่าวถึงเป็นใครกันแน่ อาทิ “ถ้าจะฝันแม่นขนาดนี้ ขอเปลี่ยนจากคำว่าทนายเป็นหมอแล้วกันนะครับหมอเด”
“ไม่ใช่ฝันหรอก แต่ถอดจิตไปฟัง” , “ฝันแม่นมั้ยคะ ตั้งแต่ทนายโพสต์มาทั้งหมด ชอบโพสต์นี้ที่สุดค่ะ” , “ลูกพี่ไม่กลัวท่านประธานลากไปด้วยหรอครับ ถ้าตัดหางขนาดนี้”