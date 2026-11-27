‘แอน อรดี’ นักร้องคนดัง แอดมิดด่วน ไอหนักหลายวันจนปอดขวาไม่ดี รอผลเลือด
‘แอน อรดี’ หมอลำสาวคนดัง ไอหนักหลายวันเพราะอากาศและฝุ่น จนเอ็กซเรย์ปอดข้างขวาไม่ค่อยดี ล่าสุดพ่นยาแล้ว รอผลเลือด ขอบคุณกำลังใจจากแฟนเพลง
แฟนเพลงพากันส่งกำลังใจให้ “แอน อรดี” หมอลำสาวคนดัง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะสวมชุดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมแจ้งอาการป่วยเบื้องต้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ว่า “เอ็กซเรย์ปอดข้างขวาไม่ค่อยดี เพราะอาการไอหนัก และหลายวัน ทั้งฝุ่น อากาศ รอผลเลือด พ่นยาไปแล้ว รอฟังผลคุณหมออีกทีค่ะ”
นอกจากนี้ เธอยังฝากข้อความถึงแฟน ๆ ที่เข้ามาไถ่ถามด้วยความเป็นห่วงว่า “ขอบคุณทุกความห่วงใย หนูยังไหวสบายมาก คนทำงาน อย่าห่วงเด้อ บอย ศิริชัย ป้าเหมียวนอนเฝ้าค่ะ”
หลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและอวยพรให้เธอหายจากอาการป่วยโดยเร็ว เช่น
“หายไว ๆ นะคะน้องแอน”
“ห่วงใยนะ ขอให้หายไว ๆ นะคะ พักผ่อนเยอะ ๆ ดื่มน้ำเยอะ ๆ นะคะ”
“หายไวไวปลอดภัยแข็งแรงนะคะ”
“หายไว ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้า”