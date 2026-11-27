ไฟไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ วอดโซนเสื้อผ้ามือสอง ชัชชาติลงพื้นที่ เร่งช่วยผู้ค้า
เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายใน ตลาดปัฐวิกรณ์ ซอยนวมินทร์ 72 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้ามืดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพลิงลุกไหม้โซนเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง ส่งผลให้ร้านค้าหลายแห่งได้รับความเสียหาย ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเปิดจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า เมื่อเวลา 05.03 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดปัฐวิกรณ์ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันจึงเข้าตรวจสอบ พบเปลวเพลิงลุกไหม้บริเวณเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้าอย่างรุนแรง มีกลุ่มควันดำหนาทึบลอยขึ้นเหนือพื้นที่ตลาด
เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่จำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้ามือสองจำนวนมาก เปลวเพลิงจึงลุกลามอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าบางส่วนพยายามขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินออกจากร้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าสกัดไฟเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีบางชัน หัวหมาก บางกะปิ ลาดพร้าว และบางเขน ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนเพลิงสงบเมื่อเวลา 06.27 น. หรือประมาณ 1 ชั่วโมง 24 นาทีหลังรับแจ้งเหตุ
ต่อมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางลงพื้นที่ตลาดปัฐวิกรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุด ศูนย์วิทยุพระราม 199 ประชาสัมพันธ์ว่า สำนักงานเขตบึงกุ่มได้จัดตั้ง จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยภายในปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ บริเวณข้างตลาดปัฐวิกรณ์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
สำหรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้นมีรายงานว่าร้านค้าในโซนเสื้อผ้ามือสองถูกไฟไหม้หลายร้าน แต่ยังไม่มีการสรุปจำนวนร้านค้าที่เสียหายและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการ ขณะที่รายงานเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อหาจุดต้นเพลิงและสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งนี้
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